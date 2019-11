Úleva pro Neymara. Za napadení fanouška Rennes nebude obviněn

Neymara po dubnovém finále poháru, které favorizované PSG prohrálo na penalty, provokoval fanoušek soupeře. Devětadvacetiletý muž si hráče poraženého týmu, když kráčeli po schodech tribuny převzít stříbrné medaile, natáčel na mobilní telefon a měl k nim posměšné poznámky.

Brazilský útočník provokace neunesl, s fanouškem se dostal do konfliktu a ohnal se po něm.

Neymar tehdy za své chování dostal třízápasový distanc od svazu a v srpnu ho muž zažaloval. Státní zastupitelství se nicméně rozhodlo fotbalistu neobvinit a spokojilo se s písemným napomenutím.

S tím nesouhlasí fanouškův právník Philippe Ohayon. „Tímhle se omlouvá násilí. Pokud by fanoušek uhodil hráče, určitě by byl obviněn a možná by i dostal podmíněný trest,“ řekl.