Neymarův odkaz: pařížští ultras ho vyháněli. Saúdům pomůže i s propagací

Ne, jednatřicetiletý Neymar samozřejmě do české ligy nepřijde.

Po šesti letech v pařížském St. Germain míří stejně jako spousta dalších hvězd evropského fotbalu do Saúdské Arábie, kde se v Rijádu dohodl na mimořádném dvouletém kontraktu s al-Hilálem.

Nejenže si ročně vydělá asi 160 milionů eur, tedy necelé čtyři miliardy korun. Podle francouzského webu Foot Mercato dostane brazilský fotbalista také 500 tisíc euro za každý příspěvek, v němž bude na sociálních sítích propagovat Saúdskou Arábii.

Nový klub za něj navíc podle zahraničních médií zaplatí i s bonusy necelých 100 milionů eur, v přepočtu téměř dvě miliardy korun, což je v životopise brazilského kouzelníka další gigantická suma.

Vzpomínáte, jak před šesti lety přestupoval naposledy? Byl to obchod, co měl změnit všechno. Eiffelova věž prozářila pařížskou noc modro-červenými barvami St. Germain, které do Barcelony poslalo závratných 222 milionů eur, tehdy asi šest miliard korun, a od Neymara si slibovalo sportovní i marketingový megaúspěch.

Nestalo se.

Sám hráč ze všeho nejvíc toužil vystoupit ze stínu slavných spoluhráčů ve Španělsku a chtěl získat Zlatý míč. Klub zase věřil, že s Neymarem v útoku dokráčí k triumfu v Champions League, což se nepovedlo ani s ním ani s dalšími hvězdami, které postupně přiváděl.

Aktuálně vstupuje do nové éry.

S odchody Lionela Messiho i Neymara už se smířil a navíc se chystá i na nevyhnutelnou ztrátu Kyliana Mbappého, jehož příběh je plný zvratů a nevídaných otoček. Tak třeba teď o víkendu klub překvapil prohlášením: „Po velice konstruktivních a pozitivních diskusích se Kylian znovu vrací do prvního týmu.“

Přitom ještě před pár dny se zdálo, že vzájemný vztah největší hvězdy týmu a klubu je nenávratně poničen. Mimochodem, i Mbappé měl bláznivou nabídku ze Saúdské Arábie, ale odmítl ji.

A Neymar? „Nebudu odhalovat, co jsem mu řekl a co řekl on mně,“ vykládal kouč Luis Enrique na konci minulého týdne, kdy klub ještě hráčovu absenci vysvětloval virovým onemocněním. Teď je jasné, že pokud Neymar projde zdravotními testy, stane se další hvězdou soutěže, která si nenasytným nakupováním říká o pozornost.

Zato za jeho působením ve Francii zůstanou hořkost, zklamání a nenaplněné ambice.

Chováním leckdy dráždil i vlastní fanoušky, kteří ho častovali nadávkami. Sám si před lety opakovaně snažil vyvzdorovat přestup pryč, v květnu ho pak z klubu přímo pod okny jeho domu vyháněli pařížští ultras.

I proto má tenhle příběh má zvláštní konec –⁠ zejména s přihlédnutím k tomu, kolik do něj obě strany na začátku investovaly.

Za šest let Neymar zvládl 173 zápasů, 118 gólů, 77 asistencí, ale třeba i pět vyloučení. Statistici spočítali, že z důvodů různých zranění vynechal dohromady 119 utkání, což jsou téměř dvě celé sezony.

Je symbolické, že poslední utkání v klubu odehrál v polovině února proti Lille: za čtvrt hodiny stihl gól a asistenci, zkraje druhé půle se zranil a musel na operaci bolavého kotníku, který ho dlouhodobě limituje.

V Arábii se v jednom týmu potká například se stoperem Koulibalym nebo záložníkem Nevesem, kteří v uplynulé sezoně ještě nastupovali v Premier League za Chelsea, respektive Wolverhampton.

I jim šejkové naslibovali pohádkové podmínky a ve srovnání s Evropou násobné odměny. Výjimkou pro největší hvězdy ligy nejsou ani soukromá letadla nebo luxusní rezidence s osobním služebnictvem.

Takový život nyní na Blízkém východě čeká také Neymara, nejlepšího brazilského střelce historie a jednoho z nejobdivovanějších fotbalistů své země. Ale uznejte: taky jste si mysleli, že ten kluk dokáže víc?