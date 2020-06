V MLS je před turnajem na Floridě dvacet nakažených fotbalistů

MLS, v níž hraje i český útočník Zdeněk Ondrášek z Dallasu, má od 8. července pokračovat na Floridě. Týmy tam odehrají po třech zápasech základní části, které se jim budou započítávat do ligové tabulky. Šestnáctka mužstev postoupí do play off, jehož vítěz si zajistí účast v příštím ročníku Ligy mistrů Severní a Střední Ameriky.

Souhlas s obnovením společných tréninků dostaly kluby 4. června, od té doby liga provedla testy u 668 hráčů. Osmnáct bylo pozitivních před odjezdem do Disney Worldu na Floridě, dva po příjezdu do Orlanda. „Budou izolováni v hotelu, dokud jim zdravotníci na základě dalšího testování nedovolí znovu se připojit k mužstvu,“ uvedlo vedení soutěže.

Po turnaji, který se bude hrát bez diváků a za přísných hygienických opatření, bude MLS pokračovat už na stadionech jednotlivých klubů. Sezona zámořské soutěže byla v březnu přerušena po pouhých dvou zápasech. Ondrášek v obou utkáních Dallasu skóroval.