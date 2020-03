Arteta po nákaze koronavirem: Mám pocit, že jsem se uzdravil

„Je mi velice dobře. Mám pocit, že jsem se uzdravil,“ řekl Arteta pro španělskou televizi La Sexta. „Trvalo mi tři nebo čtyři dny, než zmizely počáteční příznaky. Než jsem se začal cítit mnohem lépe. Vrátila se mi energie. Pravdou je, že se cítím velmi dobře.“



Právě jeho nákaza byla spouštěčem pro přerušení všech fotbalových soutěží v Anglii. Dvanáctého března vyšlo najevo, že má Arteta koronavirus, další den ligy pozastavili.

Prvním signálem bylo odložení duelu s Manchesterem City – fotbalisté Arsenalu se totiž ve vyřazovací fázi Evropské ligy utkali s Olympiakosem Pireus, jehož majitel Evangelos Marinakis byl na virus, jenž způsobuje onemocnění COVID-19, pozitivně testován.

„Všechno se to seběhlo dost rychle,“ vyprávěl Arteta. „V úterý desátého března jsem se necítil dobře, šel jsem k lékaři, ale nebyl tam. Po tréninku jsem v autě mluvil s lidmi z klubu, volali, že se majitel Olympiakosu nakazil a každý, kdo s ním přišel do styku, je v ohrožení.“



V ten moment kouče Arsenalu napadlo, že by mohl být nakažen.

„Do telefonu jsem řekl, že mi není nic moc, protože spousta lidí byla v kontaktu se zástupci Olympiakosu. Další den měl být zápas s Manchesterem City, ale samozřejmě jsme nemohli mlčet a vystavit tolik lidí riziku,“ líčil někdejší španělský záložník.

Arteta podstoupil test ve středu, ve čtvrtek pozdě v noci už klub oznamoval nemilou novinu. „A v pátek jsme to okamžitě sdělili vedení Premier League.“

„Následně museli všichni, s nimiž jsem se setkal, do karantény a liga se přerušila,“ konstatoval. Anglická nejvyšší soutěž se původně neměla hrát nejméně do 3. dubna, kvůli pandemii koronaviru byla stopka prodloužena až do konce měsíce.



V úterý se měli fotbalisté po čtrnáctidenním pobytu v izolaci znovu sejít na společném tréninku, klub však plány poupravil a bude jednotlivce monitorovat na dálku. „Je nám jasné, že v této situaci by bylo nevhodné a nezodpovědné žádat hráče o návrat do šaten,“ stojí v prohlášení.

„Fotbalisté, fotbalistky, kluci z akademie - všichni nadále zůstávají doma.“