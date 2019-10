Chtěl biftek, dostal rybu. Mourinho si rýpl do Kloppa, toho naštval sudí

Liverpool, suverén aktuálního ročníku anglické Premier League, v devátém duelu sezony poprvé nevyhrál. Proti rivalovi ze sousedního Manchesteru byl rád za remízu, kterou pět minut před koncem zachránil střídající Lallana.

Vzhledem k rozpoložení obou týmů to byl překvapivý výsledek. Čtrnáctý proti prvnímu, v problémech topící se gigant proti aktuálnímu vítězi Ligy mistrů. Dlouho nebyl mezi dvěma nejúspěšnějšími kluby Anglie takový rozdíl – jestli vůbec někdy.

„A proto se Klopp nemůže divit, že United hráli, jak hráli,“ vypálil v televizním studiu stanice Sky Sports expert José Mourinho. „Nastoupili s pěti obránci, byli trpěliví a eliminovali silné stránky soupeře. Myslím si, že Jürgenovi se prostě takové menu nelíbilo. Chtěl biftek, ale dostal rybu,“ glosoval portugalský trenér.

Liverpool naoko dominoval, měl takřka sedmdesátiprocentní držení míče. Zvlášť ve druhém poločase soupeře k ničemu nepouštěl, jenže v závěru toho prvního inkasoval – po rychlém brejku Jamese a Rashforda, kterému přímo předcházel podezřelý souboj Lindelöfa mezi Origim. Domácí obránce při něm zasáhl soupeřova útočníka zezadu kopačkou pod koleno, byť ne nijak tvrdě.

Podle hostů jasný faul, pro domácí tuctový souboj.

„Byl jsem stoprocentně přesvědčený, že asistent u videa gól odvolá,“ rozčiloval se Klopp.

Reakce protistrany? „Žádný faul, nehrajeme přece basketbal. Rozhodčí svou roli zvládl dobře, nekouskoval hru, nechal ji plynout,“ chválil trenér Ole Gunnar Solskjaer.

Podle pravidel může asistent u videa změnit verdikt rozhodčího na hřišti pouze v případě, pokud se jedná o zjevnou chybu. A to se Kloppovi nelíbí. „Podle mě je to problém a měl by se řešit. Rozhodčí nechal hru běžet, protože věděl, že má k dispozici video. Ale podle videa o jasnou chybu nešlo. To nedává smysl,“ uvedl Klopp.

„Jsem přesvědčený, že kdyby neměl k dispozici video, tak by Martin Atkinson (rozhodčí) ten faul odpískal. Ale takhle to nechal být,“ pokračoval německý kouč, který u hřiště dlouho diskutoval se čtvrtým rozhodčím Jonathanem Mossem.

Byl naštvaný, když video úvodní branku zápasu posvětilo. A rezignovaný, když naopak o pár minut později odvolalo gól Liverpoolu kvůli ruce Maného. Klopp nahodil ironický úsměv, byť věděl, že ve druhém případě jsou pravidla neoblomná a rozhodnutí sudích bylo správné.

Pochybnosti o předchozím verdiktu v něm však zůstávají.