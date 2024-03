Obvinění z rasismu mě zasáhlo víc než rakovina, nechal se slyšet Acerbi

Acerbiho před třemi týdny po vzájemném zápase Serie A obvinil z rasismu obránce Neapole Juan Jesus. Mistr Evropy z roku 2020 provinění odmítl, přesto byl vyřazen z nominace Itálie na přípravu v USA. Případ řešil i soud italské ligy, ale uzavřel ho s tím, že nejsou důkazy.

„Byla to obrovská úleva,“ řekl Acerbi, kterému hrozil desetizápasový trest. „Každý měl hned jasno, ještě než rozhodl soud. Byl jsem terčem agrese, jako bych někoho zabil a pro spoustu lidí jsem pořád rasista. To odmítám, po rozhodnutí soudu to přece nemůže takhle pokračovat,“ dodal.

Acerbi přidal, že obvinění ho zasáhlo víc, než když mu lékaři v roce 2013 oznámili nález rakoviny varlat. „V porovnání se současnou situací to tehdy bylo nic. Nenávist, které jsem teď čelil, mě naopak bolela mnohem víc,“ prohlásil bývalý hráč Lazia Řím, Sassuola nebo AC Milán.