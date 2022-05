Zázrak! Mořský koník vyplul na hladinu. Uteče Salernitana sestupu?

Před týdnem v zápase s Cagliari francouzský čertík neudržel nervy: jako náhradník se zapletl do mely u laviček, soupeře zápasnickým chvatem povalil na zem a vyfasoval červenou kartu.

Na verdikt disciplinárky se zatím čeká, ale pokud devětatřicetiletý mazák dostane stopku na víc než jeden zápas, jeho sezona – a tím pádem zřejmě i dlouhá kariéra – bude u konce.

Franck Ribéry ze Salernitany se snaží zastavit soupeře.

Celý Ribéry! Občas nezvladatelný rapl, ale zároveň srdcař a fotbalový romantik, který svůj džob miluje v jakékoli podobě. Rozloučit se mohl už loni, jenže chtěl okusit ještě jednu velkou výzvu.

Úplně jinou, než na jaké býval zvyklý.

Už žádné zápasy o titul, které zažíval v Galatasaray, Marseille a Bayernu Mnichov. Ani pohodový rytmus života v krásné Florencii. Radši pořádná jihoitalská divočina!

9 bodů chybělo ještě před měsícem Salernitaně k záchraně

Od léta je tedy Ribéry jednou z hlavních postav dramatického příběhu, který píše Salernitana, nováček italské ligy.

Do Serie A se tým vrátil po třiadvaceti letech a fanoušci se těšili, že tentokrát vydrží déle než při posledním pokusu: tehdy se klub s mořským koníkem ve znaku pakoval po jediné sezoně. Vycucaný, rozklížený, utrápený finančními problémy.

Moc nechybělo, aby tentokrát jeho comeback skončil ještě dřív.

Dvě kola před koncem to pro změnu vypadá na senzační happy end.

To jsou zvraty, co?

Máte čas do Silvestra

Už začátek se nepovedl, po čtyřech kolech neměla Salernitana ani bod. Narychlo poslepovaný tým, který kromě Ribéryho v létě posílilo dalších třiadvacet (!) hráčů, vůbec nefungoval. V polovině února se potřetí měnil trenér: během pětadvaceti kol tým jenom jednou nakoukl mimo sestupová místa.

Ale to trochu předbíháme, k ještě většímu průšvihu se totiž už předtím schylovalo v zákulisí. Krátce před Vánoci, v době, kdy se Salernitana krčila u dna s osmi body z osmnácti zápasů a z utkání proti Udine ji vyautovala covidová kalamita, přilétl do Salerna ostrý vzkaz od vedení svazu: Buď si do Silvestra najdete nového majitele, nebo vás z ligy okamžitě škrtáme!

Pasquale Mazzocchi ze Salernitany v zápase Serie A proti Cagliari.

Těžko šéfům asociace něco vyčítat, protože kromě toho, že na hřišti nestíhala, Salernitana také porušovala základní pravidlo: dva týmy v lize nesmějí mít stejného majitele. Claudio Lotito na tuto podmínku jaksi zapomněl, kromě nováčka mu už léta patřilo i Lazio Řím.

Co s tím? Sehnat tak rychle nového bosse vypadalo jako mission impossible, ale povedlo se: zatímco se všude okolo slavil příchod nového roku, Salernitanu těsně před půlnocí 31. prosince zachránil podnikatel a provozovatel soukromé univerzity Danilo Iervolino. Na záchranu by si i tak vsadil málokdo, ještě v polovině dubna tým ztrácel na nesestupová místa devět bodů.

Pak ovšem pod vedením trenéra Davideho Nicoly začal velký útěk.

Trenér, cyklista, záchranář

Během prvních sedmi zápasů na lavičce vlasatý kouč uhrál jen tři body, pak se najednou cosi zlomilo. Za poslední měsíc vydolovala Salernitana ze šesti zápasů čtyři vítězství a dvě remízy a podruhé v sezoně vynořila hlavu nad hladinu.

Hecíř Ribéry, který v zimě zvažoval, že rozváže smlouvu, najednou v rozhovorech burcuje: „Dokážeme to! My to vážně dokážeme!“

I bez jeho jména v sestavě může mít Salernitana jistotu už zítra, pokud v předposledním kole porazí Empoli a nahrají jí výsledky soupeřů. Zatím má na sestupovou osmnáctou pozici náskok jednoho bodu.

Davide Nicola - kouč Salernitany.

Fanoušci už teď oslavují trenéra Nicolu, který podobný kousek svedl už před pěti lety s Crotone. Tehdy smazal osmibodovou ztrátu díky šesti vítězstvím a dvěma remízám v závěrečných devíti kolech a rád splnil bláznivou sázku: z jižního cípu Itálie šlapal na kole tisíc kilometrů až do rodného Turína!

Teď je hlavním aktérem další stěží uvěřitelné záchranářské mise, na kterou se může dlouho vzpomínat.

Podobně utekla sestupu třeba portugalská Tondela v roce 2016. Ještě v březnu ztrácela 11 bodů, ale v posledních sedmi zápasech jich uhrála sedmnáct a zachránila se.

Asi nejpůsobivější scénář napsal anglický Leicester před sedmi lety: 140 dní se krčil na dně tabulky, ale v závěru nečekaně zabral a už o rok později slavil senzační titul.

To od Salernitany nečekejte.

Ale velký útěk? Ten by dotáhnout mohla.