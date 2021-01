Útočník Vydra pomohl Burnley gólem v nastavení k postupu v poháru

Burnley prohrávalo od 29. minuty, kdy se prosadil Cameron Jerome. Ale díky českému útočníkovi se svěřencům trenéra Seana Dyche nakonec podařilo vyrovnat.

Bylo to z úplně poslední akce zápasu. Domácí rozehrávali přímý kop, na který se chystal i brankář Will Norris. K hlavičce se dostal Joel Mumbongo, jehož pokus skluzem na zadní tyči dopravil do sítě Vydra.

V prodloužení se skóre nezměnilo, o vítězi tak musely rozhodnout pokutové kopy. Vydra kopal za Burnley jako první, ale neuspěl. Fotbalisté soupeře posléze neproměnili hned dvakrát a z poháru vypadli.

Burnley FC : Milton Keynes Dons FC 1:1 (0:1) pen. 4:3 Góly:

90+4. Vydra Góly:

29. Jerome Sestavy:

Norris – Bardley, Tarkowski, Mee (C), Pieters – Guðmunds­son (83. Driscoll-Glennon), Cork (72. Benson), Stephens, Brady (99. Lowton) – Barnes (83. Mumbongo), Wood (77. Vydra). Sestavy:

Nicholls – Poole, Keogh, Lewington (C) – Williams (62. Laird), Gladwin, Fraser, Sørensen, Harvie (68. Sorinola) – Walker (62. Mason) – Jerome (81. Johnson). Náhradníci:

Pope – Benson, Driscoll-Glennon, Lowton, Mancini, Mumbongo, Nartey, Thomas, Vydra. Náhradníci:

Fisher – Bailey, Davies, Jallow, Johnson, Laird, Mason, Smith, Sorinola. Žluté karty:

114. Pieters, 120. Bardsley Žluté karty:

90+3. Fraser Rozhodčí: Moss – Perry, Lennard

Manchester United : Watford FC 1:0 (-:-) Góly:

5. McTominay Góly:

Sestavy:

Henderson – B. Williams, Bailly, Tuanzebe, Telles – McTominay (C), van de Beek – James, Mata, Lingard – Greenwood. Sestavy:

Bachmann – Navarro, Sierralta, Troost-Ekong, Masina – Zinckernagel, Chalobah (C), Hughes, Sarr – João Pedro, A. Gray. Náhradníci:

de Gea – Matić, Maguire, Ighalo, Martial, Rashford, Fred, Wan-Bissaka, B. Fernandes. Náhradníci:

Foster – Phillips, Barrett, Wilmot, Crichlow, Ngakia, Hungbo, Dalby, Sema. Rozhodčí: Madley – Beck, Holmes

Huddersfield Town : Plymouth Argyle FC 2:3 (2:2) Góly:

4. Crichlow

32. Rowe Góly:

24. Hardie

42. Camará

70. Edwards Sestavy:

Hamer /C/ – Rowe, Crichlow, Olagunju (78. Diarra), Brown (78. Jackson) – Duhaney, Vallejo, Austerfield (83. Camara) – Phillips, Daly (83. Bright), Jones (71. Aarons) Sestavy:

Cooper – Aimson, Opoku, Watts – Edwards /C/, Camará, Mayor, Fornah (85. Wootton), Grant (85. Moore) – Jephcott (82. Telford), Hardie (78. Nouble) Náhradníci:

Schofield – Elliot, Sharrock-Peplow, Ayina Náhradníci:

McCormick, Ruddy – Canavan, Reeves Žluté karty:

5. Olagunju, 34. Duhaney Žluté karty:

Rozhodčí: Coy – Hodskinson, Dwyer

Brentford FC : Middlesbrough FC 2:1 (1:0) Góly:

35. Dervişoğlu

64. Ghoddos Góly:

48. Folarin Sestavy:

Daniels (C) – Roerslev, Sörensen, Pinnock, Gordon (71. Haygarth) – Stevens, Ghoddos, Gilbert – Fosu, Dervişoğlu (71. Goode), Forss Sestavy:

Archer – Spence, Wood, Bola (C), Coulson – Hackney, Wing – Roberts, Browne (45+6. Folarin), Tavernier (90. Jones) – Akpom (90. Burrell) Náhradníci:

Shepperd – Goode, Canos, Pressley, Haygarth Náhradníci:

Brynn – Kokolo, Sykes, Fletcher, Folarin, Jones, Burrell Žluté karty:

6. Ghoddos Žluté karty:

78. Tavernier, 88. Hackney Rozhodčí: Tim Robinson – George Byrne, Mike George

Arsenal FC : Newcastle United 2:0P (0:0) Góly:

109. Rowe

117. Aubameyang Góly:

Sestavy:

Leno – Soares (120.+1 Maitland-Niles), Luiz, Marí, Tierney – Elneny, Willock (67. Xhaka) – Pepe (106. Lacazette), Willian (66. Saka), Nelson (57. Smith Rowe) – Aubameyang (C) Sestavy:

Dúbravka – Krafth (68. Murphy), Clark, Lascelles (C, 46. Ritchie), Dummett – Almiron (81. Yedlin), Hendrick, Hayden, S. Longstaff, Joelinton (81. Anderson) – Carroll (106. Gayle) Náhradníci:

Runarsson – Chambers, Lacazette, Maitland-Niles, Martinelli, Nketiah, Saka, Smith Rowe, Xhaka Náhradníci:

Gillespie – Anderson, Gayle, M. Longstaff, Murphy, Ritchie, Yedlin Žluté karty:

45+1. Soares, 90+4. Rowe Žluté karty:

9. Lascelles, 26. Carroll, 90+1. Hayden, 90+1. Clark Rozhodčí: C. Kavanagh Počet diváků: bez diváků

Blackpool FC : West Bromwich Albion 2:2 (1:0) pen. 3:2 Góly:

41. Yates

66. Madine Góly:

52. Ajayi

80. Pereira Sestavy:

Maxwell /C/ – Turton, Grétarsson (99. Mitchell), Ballard (91. Ekpiteta), Husband – Kemp (82. Virtue-Thick), Dougall, Ward (115. Robson), Lubala (75. Kaikai) – Yates, Madine Sestavy:

Button – Peltier (96. O ́Shea), Bartley (61. Sawyers), Ivanović (72. Kipré), Gibbs (46. Furlong) – Krovinović, Livermore /C/, Ajayi, Gallagher (61. Edwards), Grosicki – Pereira Náhradníci:

Sims – Gabriel, Thorniley, Woodburn Náhradníci:

Lonergan – Harmon, Harper, Richards Žluté karty:

37. Ballard, 106. Turton Žluté karty:

15. Ajayi, 47. Gallagher Rozhodčí: Brooks – Howson, Leach

Queens Park Rangers : Fulham FC 0:2P (0:0) Góly:

Góly:

104. De Cordova-Reid

105+3. Kebano Sestavy:

Dieng – T. Kane, Dickie, Cameron (91. Masterson), Barbet, Bonne (73. Kelman) – Chair (82. Bettache), Ball, T. Carroll (82. Thomas), Dykes – Osayi-Samuel (91. Hämäläinen). Sestavy:

Rodák – Aina, Ream (C), Kongolo (68. Hector) – Tete (91. Odoi), Reed (78. Kebano), Loftus-Cheek (91. Robinson), Bryan – Onomah, Cavaleiro (68. De Cordova-Reid) – Mitrović. Náhradníci:

Barnes – Kelman, Willock, Hämäläinen, Thomas, Bettache, Masterson, Adomah. Náhradníci:

Fabri – Odoi, Carvalho, Kebano, Jasper, Hector, Robinson, De Cordova-Reid, Adarabioyo. Žluté karty:

35. Cameron, 112. Barbet, 115. Hämäläinen Žluté karty:

Rozhodčí: Hooper – Eaton, Cooper

Stoke City : Leicester City 0:4 (0:1) Góly:

Góly:

34. Justin

59. Albrighton

79. Pérez

81. Barnes Sestavy:

Bursik – Souttar, Batth (65. Matondo), Shawcross (C) – Smith (65. Collins), Mikel, Clucas, Allen, McClean (65. Thompson) – Brown, Vokes Sestavy:

Schmeichel (C) – Justin, Fofana (80. Söyüncü), Evans, Castagne – Ndidi, Praet (90. Mendy), Tielemans – Barnes (82. Iheanacho), Pérez, Albrighton Náhradníci:

Nna Noukeu – Lindsay, Ince, Oakley-Boothe, Verlinden, Cousins, Thompson, Collins, Matondo Náhradníci:

Ward – Söyüncü, Morgan, Amartey, Fuchs,Thomas, Choudhury, Mendy, Iheanacho Žluté karty:

37. Batth Žluté karty:

28. Fofana Rozhodčí: Tony Harrington – Shaun Hudson, James Wilson

Bristol Rovers FC : Sheffield United FC 2:3 (1:1) Góly:

22. Kilgour

62. Ehmer Góly:

7. Day (vla.)

60. Burke

63. Bogle Sestavy:

Day – Ehmer, Kilgour, Baldwin, Leahy – Westbrooke, Upson (81. Rodman), Oztumer (60. Grant), McCormick – Hanlan, Ayunga (61. Barrett) Sestavy:

Ramsdale – Basham, Egan, Ampadu – Bogle, Lundstram (74. Bryan), Norwood, Fleck (86. Lowe), Osborn – McGoldrick, Mousset (54. Burke) Náhradníci:

Barrett, Grant, Hargreaves, Harries, Kelly, Koiki, Little, Rodman, van Stappershoef Náhradníci:

Brewster, Bryan, Burke, Gordon, Jagielka, Lowe, Sharp, Verrips

Luton Town FC : Reading FC 1:0 (1:0) Góly:

30. Moncur Góly:

Sestavy:

Sluga – Bree (58. Clark), Osho, Tunnicliffe, Potts (C), Galloway (73. Norrington-Davies) – Moncur, Lee (73. Berry), Morrell – Nombe (81. LuaLua), Hylton. Sestavy:

Southwood – Esteves, McIntyre, Dorsett, Bristow – Semedo (77. Lawless), Pendlebury – Aluko (71. Tetek), Onen, Olise (78. Melvin-Lambert) – Baldock (C) (78. Camara). Náhradníci:

Isted – Berry, Clark, Cornick, Lockyer, LuaLua, Norrington-Davies, Rea, Ruddock. Náhradníci:

Boyce-Clarke – Camara, Holmes, Lawless, Melvin-Lambert, Samuels, Tetek. Rozhodčí: Bond – Venamore, Gill

Nottingham Forest FC : Cardiff City FC 1:0 (1:0) Góly:

3. Taylor Góly:

Sestavy:

Smith – Jenkinson, Worrall, McKenna, Bong – Cafú, Arter (85. Sow) – Lolley, Guerrero (66. Yates), Ameobi (60.Mighten) – Taylor Sestavy:

Phillips – Bacuna, Nelson, Bagan, Bennett – Vaulks (63. Hoilett), Pack (84. Harris) – Wilson, Ralls, Murphy (78. Ojo) – Glatzel Náhradníci:

Samba – Blackett, Dawson, Christie, Mbe Soh, Mighten, Sow, Swan, Yates Náhradníci:

Smithies – Evans, Harris, Hoilett, Ojo, Patten, Whyte Rozhodčí: Webb – Smith, Cunliffe

Norwich City : Coventry City FC 2:0 (2:0) Góly:

6. McLean

7. Hugill Góly:

Sestavy:

Barden – Mumba (62. Aarons), Zimmermann (46. Hanley), Gibson, Quintilla – Sorensen (88. Skipp), Tettey (C) – Cantwell (72. Buendía), McLean, Placheta – Hugill (72. Pukki). Sestavy:

Wilson – Ostigard, McFadzean, Hyam – Da Costa, Hamer (78.Bapaga), Sheaf (69. Dabo), Giles – O ́Hare, Shipley (79. Eccles) – Biamou (68. Bakayoko). Náhradníci:

McCracken, Aarons, Hanley, Vrančić, Skipp, Buendía, Hernández, Pukki, Omotoye. Náhradníci:

Dabo, Camp, Bapaga, James, Allen, Eccles, Bakayoko, Kastaneer, Thompson. Žluté karty:

53. McLean, 66. Cantwell, 87. Hanley Žluté karty:

63. Hamer Rozhodčí: Drysdale – Crysell, Waters