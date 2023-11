Více pravomocí pro VAR? FIFA chce, aby řešil třeba rohy. Sudí se bojí zdržení hry

„Chtěli jsme, aby opravoval pouze zjevné chyby. Teď z toho chtějí udělat nástroj, který bude kontrolovat vše, ale to vůbec nebyl původní záměr,“ vysvětlil bývalý anglický rozhodčí Peter Walton, který kdysi zasedal v pracovní skupině, která od roku 2018 řeší VAR a tehdy měla na starost jeho uvedení ve světovém fotbale.

Právě tahle skupina teď na popud FIFA přišla s návrhem, který by původní myšlenku výrazně upravil. Podle The Times ho chce navrhnout už v úterý na jednání mezinárodní pravidlové komise (IFAB).

VAR nicméně už od svého uvedení čelí kritice. Na rozhodnutí se někdy čeká až příliš dlouho a rozhodčí podle fotbalové veřejnosti postupně ztrácí svou autoritu. A teď si představte, že by se detailně zkoumalo takřka každé rozhodnutí, které sudí učiní.

„Vždycky si vzpomenu na naše začátky. Tehdy náš ředitel chtěl, aby těch zásahů do hry bylo co nejméně a zároveň aby co nejvíce pomohly fotbalu jako takovému. Podívali jsme se, jak to mají v ragby a hned nás napadlo, že takhle velké pravomoci videu svěřit nechceme,“ doplnil Walton.

Jenže právě k tomu nový plán směřuje.

Pokud se bude řešit každý roh, faul a druhá žlutá karta, hru to ještě více rozkouskuje. Třeba v Anglii se navíc letos navzdory přítomnosti videa kupí chyba za chybou. Zmíněný návrh by problém nevyřešil, a naopak by omylů mohlo přibýt.

FIFA se tak sice zdánlivě snaží o co nejspravedlivější řízení zápasů, realita je však odlišná, jelikož samotný VAR rozhodně není bezchybný.

Kvůli sporným rozhodnutím a častým nejasnostem v celém procesu fanoušci dlouhodobě volají po větší transparentnosti procesu přezkoumávání. Chtěli by mít možnost v přímém přenosu i na stadionu slyšet, jak spolu hlavní arbitr a asistent u videa komunikují.

To nicméně dlouhodobě naráží na odpor šéfa IFAB: „Kategoricky to odmítám, protože vyhodnocování situací je někdy dost chaotické,“ řekl nedávno Lukas Brud.

Liverpoolský Curtis Jones viděl v zápase s Tottenhamem nejprve žlutou kartu. Rozhodčí Simon Hooper ji ale po upozornění VAR a po zhlédnutí záznamu změnil na přísnou červenou...

Snaha o rozšíření pravomocí dost možná také narazí a neprojde.

„Rozhodně se o tom pobavíme, ale v tuhle chvíli si nejsme jistí, že chceme hru ještě více kouskovat,“ řekl v říjnu Mark Bullingham, jeden z členů komise.

Změny v pravidlech FIFA sice může navrhnout, ale právě představenstvo IFAB je musí schválit. Sejde se už v úterý, definitivní rozhodnutí však zřejmě nepadne dříve než v březnu příštího roku, kdy se chystá každoroční hlavní schůze.

Samotný IFAB v reakci na kontroverze plánuje následující: zpřísnit komunikaci fotbalistů na trávníku se sudími, aby byli pod menším tlakem.

„Velmi se nám zamlouvá myšlenka, že by s hlavním arbitrem mohl mluvit jenom kapitán, a to pouze slušně. Už nemůžeme dále tolerovat agresivní chování hráčů vůči rozhodčím, akorát je to vytrhává ze zápasu,“ vysvětlil Brud.

Pokud by sudí měli na rozhodnutí více klidu, počet chyb se může snížit. Ale vymizí úplně?