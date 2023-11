Haaland jako dobrodinec i kritizovaný. Z 30 šancí dá tři góly, tvrdí bývalý kanonýr

Skromný klub z městečka Bryne se chystá na úvodní zápas play off o postup do nejvyšší norské fotbalové soutěže. Cestu jeho fanoušků do víc než dvě stě kilometrů vzdáleného Kristiansandu zaplatí slavný odchovanec Erling Haaland, který v Bryne do šestnácti let hrával. Bude ho to stát v přepočtu přibližně 400 tisíc korun.