Melichárek: Rukavice přibiju na Velehradě hřebíkem, aby mě nelákaly

Pořádně klikatá byla kariéra fotbalového gólmana Dušana Melichárka. Jméno si nejdřív udělal ve Švédsku, kam se dostal bez jediného ligového zápasu v Česku a tamnímu Malmö tam v roce 2010 pomohl k mistrovskému titulu. Až pak se stal stálicí v domácí nejvyšší soutěži, v níž odchytal 143 utkání za Slovácko a Brno. Poslední dva roky byl opět v Malmö náhradníkem.

„Sezonu jsme končili titulem, mým druhým v kariéře, a tak si myslím, že moje rozhodnutí skončit je načasované dobře. Řekl jsem si, že už stačilo a že fotbalu už bylo dost. Nyní je mojí prioritou rodina a malý syn,“ řekl Melichárek.

Kopačky ještě plánuje nazouvat, ale už jen na amatérské úrovni ve Velehradě, kde žije. Určitě se ale nemíní vracet do branky.

„Budu hrát v poli. Tam, kam mě trenér postaví, a kde se nemusí moc běhat,“ směje se 37letý gólman. „Už jsem tam řekl, že si do šatny vezmu hřebík a rukavice tam přibiju na zeď, aby mě nelákalo je zase brát na ruce. Na Velehradě máme výbornou partu a na hraní s klukama se těším,“ uvedl.

Poslední dva zápasy ve švédské nejvyšší soutěži odchytal Melichárek v polovině loňského roku. Do Malmö však na konci roku 2018 z druholigového Brna odcházel s tím, že jedničkou nebude, a po většinu času zahříval lavičku náhradníků. S Malmö se touto cestou vrátil i do evropských pohárů.

„Věděl jsem, v jaké pozici tam jdu. Během prvního roku jsem nějaké zápasy odchytal, loni jsem se zranil, musel jsem na operaci s kolenem a léčení se protáhlo. Na konci roku jsem už ale zase chodil na lavičku. Poslední dva roky splnily to, co jsem od nich čekal, a stejně taková byla moje kariéra. Devět roků jsem byl v zahraničí, hrál jsem českou ligu, špatná nebyla.,“ řekl Melichárek. V roce 2016 byl povolán jako náhradník do reprezentace pro zápasy se Skotskem a se Švédskem.