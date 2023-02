V prosinci fotbal v Kataru, teď na vězeňském dvoře. Těžké chvíle Daniho Alvese

Na barcelonském Camp Nou, přibližně třicet kilometrů od věznice, devětatřicetiletý Brazilec zažil nejlepší roky kariéry.

Ale návštěva oblíbeného města na konci roku mu také řádně zavařila.

S přáteli zašel do nočního klubu Sutton, kde došlo k incidentu, po kterém ho třiadvacetiletá žena obvinila ze sexuálního napadení. Alves se hájí tím, že ji osahával s jejím souhlasem.

V lednu se do Barcelony dostavil na policii k objasnění události, poté byl však převezen k soudu. Ten rozhodl o umístění do vazební věznice.

„Když mi bylo sotva patnáct, odešel jsem z domova. V životě jsem překonal velmi těžké a složité situace. Tohle bude ještě jedna,“ citoval ho deník La Vanguardia.

Čeká na soudní líčení. Mezitím požádal o propuštění na kauci a s vězni si zahrál fotbal.

Pokud by mu soud vyhověl, Alves by musel zůstat v domácím vězení v Barceloně, musel by odevzdat cestovní pas a nosit elektronický náramek, který pohyb vězňů na svobodě mapuje.

Celu sdílí s jakýmsi Coutinhem, který před léty pracoval v nočních klubech jako vyhazovač a zároveň dělal osobního bodyguarda jiné brazilského celebritě Ronaldinhovi.

I Ronaldinho zažil pobyt za mřížemi, když ho v dubnu 2020 zatkli v Paraguayi. O vítězi Zlatého míče 2005 kolovaly historky, jak spoluvězně učil různé triky s míčem a ti ho milovali. Ve vězení strávil přibližně měsíc.

To Alves ještě neví, co s ním bude.

Zatím za vysokými zdmi a ostnatým drátem čelí dalším potížím. Mexický klub UNAM Pumas po něm za porušení smlouvy požaduje v přepočtu víc než sto milionů korun. Pochopitelně Alvese na hodinu propustil.

Podle brazilských médií, která se dostala k výpovědi, měl Alves ve smlouvě ustanovení, které se týká dopingových případů, účasti ve skandálech či jakémkoli trestném činu podle právních předpisů země, ve které k němu došlo.

Vedení klubu z Mexico City se domnívá, že hráč po obvinění ze sexuálního napadení porušil třetí možnost, a proto požaduje finanční kompenzaci.

„Za velmi závažná porušení ze strany hráče v podmínkách smlouvy je hráč povinen uhradit klubu náhradu ve výši pět milionů dolarů,“ tvrdí Pumas v dopise a v případě nezaplacení podstoupí kauzu příslušnému oddělení FIFA.

Španělská média přinášejí střípky z vyšetřování. Údajně podle soudce existují o jeho vině nezvratné důkazy. Obhájci zase tvrdí, že jsou zjevné rozpory ve výpovědích poškozené.

Klid má Alves aspoň doma, právníci zatím neevidují žádost o rozvod od jeho manželky Joan Sanzové.

Dani Alves za svou kariéru získal 43 trofejí včetně tří triumfů v Lize mistrů, dvakrát s Brazílii vyhrál jihoamerický šampionát a také získal zlatou olympijskou medaili.