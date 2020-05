Premier League se blíží restartu, vláda povolí souboje v tréninku

Anglické kluby se přitom teprve minulé pondělí vrátily k trénování po skupinkách poté, co se na tom jednohlasně shodli zástupci všech dvaceti celků nejvyšší soutěže.

Nyní jim státní orgány umožňují posunout se o krok blíž k jejímu restartu.

Fotbalisté mají povoleno opět trénovat jako tým, se souboji, kontaktem, soutěžením, na jednom hřišti. Pochopitelně je však stále nutné dodržování přísných hygienických zásad - na trénink bude přijíždět každý sám, společné prostory pravděpodobně zůstanou uzavřené.

Posun k další, tzv. druhé fázi neproběhne okamžitě – když dostali sportovci 13. května svolení k omezené formě společné přípravy, kluby z Premier League si ji schválily o pět dní později. V úterý o novince budou diskutovat, ve středu 27. května má následovat hlasování o přechodu na druhou fázi.

„Povolení druhé fáze je klíčovým faktorem v přípravě na návrat soutěžních sportovních klání,“ stojí v manuálu, který publikovala britská vláda.



Anglická liga, která se kvůli pandemii zastavila v polovině března, doufá, že by se mohla opět rozběhnout 12. června. Při pozitivním vývoji situace by vláda mohla povolit pořádání sportovních události za zavřenými dveřmi už začátkem příštího měsíce.

Fotbalisté z Premier League se nadále připravují po malých skupinkách za striktních opatření, hráči, trenéři a další zaměstnanci jednotlivých klubů pravidelně podstupují testy na koronavirus.

Druhá vlna testů odhalila další dva pozitivní nálezy, jeden z nich měl hráč Bournemouthu, který zůstává v izolaci.

I kvůli tomu, že se koronavirus ve fotbalovém prostředí v malé míře stále vyskytuje, jsou někteří vůči návratu do tréninku velmi zdrženliví - záložník N’Golo Kanté z Chelsea se odmítl připravovat s týmem a je odhodlaný vynechat zbytek sezony, kvůli obavám o zdraví rodiny dře individuálně také Troy Deeney z Watfordu.

Mezi hlasité odpůrce patří také anglický reprezentační bek Danny Rose: „Lidi si myslí, že bychom se měli vrátit k fotbalu, jako kdybychom byli morčata nebo laboratorní krysy,“ rozohnil se. „Umím si představit, že lidé doma říkají: ‚No, však vydělávají spoustu peněz, tak by se měli vrátit na trávník.‘ Ale stojí to za to? Budu riskovat své zdraví pro zábavu lidí, což není věc, která by mě teď moc lákala, pokud mám být upřímný,“ dodal obránce Tottenhamu.

Jiní mají z posunu k normálnímu fotbalu radost, jako třeba Andros Townsend, záložník Crystal Palace, který hovořil s reportéry Sky Sports.

„Už se nemůžeme dočkat, až se všechno vrátí do normálu. Až budeme moci podstupovat souboje. Když jsme se začínali připravovat ve skupinkách, byl jsem nervózní, jakmile jsem se k někomu moc přiblížil. Ale s časem se to zlepšuje a s každým pozitivním testem jsem klidnější,“ uvedl.



Podle expertů ze Sky Sports kluby zvolí pozvolný přechod ke kontaktní přípravě – nedá se například očekávat, že se fotbalisté ihned po schválení vrhnou na tréninkové zápasy jedenácti proti jedenácti apod.