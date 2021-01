Zase bez gólu a Klopp ví, že o čelo bude boj. Kouč United remízy litoval

Liverpool sice soupeře přestřílel a výrazně častěji měl v držení míč, největší šance si ale v závěru vypracovali hosté. Brankář Alisson ale mužstvo při střelách Bruna Fernandese a Paula Pogby podržel.

„Upřímně musím říct, že jsem trochu zklamaný. Uvědomujeme si, že jsme hráli proti fantastickému týmu, který více držel míč. Pořád sem však jedete s cílem vyhrát, když si uvědomíte, jak je v poslední době trápí zranění. To se nám nepodařilo, ale bod snad bude dobrý, pokud vyhrajeme další zápas,“ řekl Ole Gunnar Solskjaer, kouč United, klubovému webu.



Bývalý útočník s pověstí fenomenálního náhradníka navíc naznačil, že jeho svěřenci mohli podat lepší výkon. „Nejdřív jsme se do hry moc nedostávali,“ uznal. „Zejména v první půli. Pak jsme se ale zlepšili a ke konci jsme cítili, že můžeme vyhrát. Škoda. Máme aspoň bod, který ukazuje, kolik jsme toho za poslední rok nebo šest měsíců ušli.“

Manchester naposledy svého velkého rivala v lize zdolal v březnu 2018 ještě pod vedením Solskjaerova předchůdce Josého Mourinha. Od té doby zaznamenal tři remízy a dvě prohry.

Právě loni touto dobou Liverpool zvítězil 2:0 a získal nad United třicetibodový náskok. Nyní je situace jiná – ligu překvapivě vede Manchester o dva body před městskými rivaly City, kteří mají duel k dobru.

„Nezáleží na tom, kde teď jsme. Podstatné je, kde budeme v květnu. Jdeme dál. Cítíme, že jsme se posunuli,“ reagoval Solskjaer.



Jeho slova lze těžko rozporovat, z posledních 15 zápasů jeho tým desetkrát vyhrál a čtyřikrát remizoval. Naopak Liverpool se souží. Defenzivní řadu má rozbombardovanou zraněními (chybí Joe Gomez, Joel Matip, Virgil Van Dijk) a směrem kupředu... O tom byla řeč v úvodu.

Liverpool od deklasování Crystal Palace 7:0 ztratil body se soupeři, které by měl hravě porážet. Plichta 1:1 s West Bromwichem, bezbranková remíza v Newcastlu, nečekaná porážka 0:1 v Southamptonu.

A nyní opět bez branky s Manchesterem.

„Vím, že fotbaloví fanoušci nejsou zrovna tím nejtrpělivějším druhem na světě, chtějí vyhrát každé utkání. V tom se od nich moc neliším, ale ve fotbale se už pohybuju dost dlouho na to, abych věděl, že musíte projít i složitějším obdobím. Není to ale nejtěžší doba v mém životě, ani se tomu neblíží,“ prohodil Klopp.



Ohledně gólového půstu prohlásil: „Máte zápasy, kdy nedokážete vysvětlit góly ze všech možných úhlů. Proti Crystal Palace nám tam napadalo všechno, teď je to naopak, což je trochu otravné.“

Navzdory nepříznivým výsledkům svůj tým chválil za výkon, ocenil snahu, ale také uznal, že se místo obhajoby musí soustředit hlavně na bitvu o umístění v elitní čtyřce čili kvalifikaci do základních skupin Ligy mistrů.

Čelo anglické ligy je totiž řádně nahuštěné, posuďte:

1. Manchester United 37 b.

2. Manchester City 35 (zápas k dobru)

3. Leicester 35

4. Liverpool 34

5. Tottenham 33

6. Everton 32

„Musíme postoupit do Champions League a uvědomuju si, jak náročné to bude. V tomto ročníku bude bitva o top four náročná až do konce, to je jisté,“ dodal Klopp.