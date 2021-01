Liverpool bez sebevědomí. Je jako květinka, kterou někdo zašlápne, řekl Klopp

Zapomněli vyhrávat, zapomněli dávat góly. Obhájci titulu v anglické Premier League jsou už měsíc v křeči.

Snad jako by se před Vánoci na hřišti Crystal Palace vystříleli na dlouho dopředu.

Liverpool dal venku nevídaných sedm gólů, v nadcházejících pěti ligových zápasech jediný, v posledních čtyřech žádný.

„Je těžké to vysvětlit. Naši hráči určitě nejsou z těch, kteří by si po sedmi gólech mysleli, že to dál půjde samo,“ přemítal Klopp v televizním rozhovoru pro BBC.

Vrcholem zmaru byla čtvrteční porážka od Burnley, do té doby sedmnáctého mužstva tabulky, které dalo nejmíň branek ze všech.

„Když vám něco nejde, musíte pracovat o to tvrději, snažit se mnohem víc a pořád. Prohrát takový zápas... Přesto jsme to dokázali,“ nechápal Klopp.

„Hodně jsme drželi míč a vytvořili si šance, ale nedokázali je proměnit, nebo dotáhnout k pořádnému zakončení. Proto byl zápas otevřený až do konce. A pak soupeř dostal penaltu,“ litoval Klopp.

V 83. minutě po zaváhání obrany se hostující Barnes dostal sám před Alissona, který se mu vrhl pod nohy.

Hostující útočník byl u míče dřív a když brankáře přeskakoval, jednu nohu nechal nízko, aby o brankáře škobrtl. A pak se teatrálně skácel k zemi. Sudí Mike Dean nařídil pokutový kop, videoasistent jeho verdikt nerozporoval.

„Alisson mi řekl, že se soupeře nedotkl, ale já to neviděl, takže nevím,“ pronesl Klopp.

Sám postižený pokutový kop proměnil a tak skončila dlouhá domácí neporazitelnost Liverpoolu. Trvala osmašedesát zápasů a bez tří měsíců čtyři roky. Neskutečná série. Lepší má jen Chelsea, která do října 2008 doma neprohrála 89 zápasů...

Jenže je tu i další šňůra, kterou se už Liverpool nechlubí.

Domácí remíza 1:1 s předposledním West Bromwichem, bez branek skončily duely v Newcastlu a doma derby s Manchesterem United, prohra 0:1 v Southamptonu a naposledy selhání s Burnley. Mezitím záblesk naděje 4:1 v Anglickém poháru proti Aston Ville.

Z prvního místa sesun na čtvrté, šestibodové manko na vedoucí Manchester United.

„Jestliže teď tady sedím po porážce s Burnley... Jestliže jsme čtyři zápasy nedali gól a já bych mluvil o titulu, bylo by to ode mě hloupé,“ přemítal Klopp.

Proti Burnley nechal na lavičce důležité útočníky Firmina i Salaha, aby něco změnil. Ale ani sázka na Origiho, Oxlade-Chamberlaina či Shaqiriho nevyšla.

„Je to moje chyba, to se nedá omluvit. Musíme dělat lepší a správná rozhodnutí,“ zdůraznil Klopp.

„Víme, že góly naši útočníci dávat umí. Ale když se jim to dlouho nedaří, tak jim logicky klesá sebevědomí. V poslední třetině hřiště to není ono, volíme špatná řešení. Teď o tom všichni budou mluvit a náš problém bude i kvůli tomu větší,“ řekl kouč.

„Všichni se diví, jak je možné, že nemáme sebevědomí, když jsme byli loni mistři? Víte, sebevědomí je vrtkavá záležitost. Jako malá květina, kterou pak někdo zašlápne. Musíme najít novou květinu a také ji najdeme,“ zdůraznil Klopp.