Po prohře zloba i empatie. Sudí sebral Milánu gól, pak se omlouval a plakal

Ptáte se, jak je to možné? Nad tím zřejmě v Miláně, který si tak zkomplikoval cestu před vedoucí Inter, přemýšlejí ještě teď.

„Je ale fakt, že se nám sudí omluvil. Třeba to nebyla jeho chyba. Je to škoda...“ pokračoval Pioli.

Za stavu 1:1 rozhodčí Marco Serra při akci domácích tuze necitlivě foukl do píšťalky. Není pochyb o tom, že Ante Rebič kousek za šestnáctkou faulován byl. Jenže míč se snad ani o sekundu později dostal ke zcela volnému Junioru Messiasovi, který z první zamířil ukázkově do horního rohu.

Gól ale platit nemohl, neboť padl už v přerušené hře. Hvizd se ozval chviličku před tím, než Messias kopl do balonu.

Milánští nešťastného arbitra okamžitě obklopili a nechápali, čeho se právě dopustil.

Proč nenechal výhodu?!

Serra jim gestem rukama hned dával najevo: Pardon!

Nic víc mu v dané chvíli ani nezbývalo.

Aby toho pro domácí, zjevně rozhozené „ukradenou“ brankou, nebylo málo, na konci nastavení Spezia z protiútoku dokonala senzační obrat.

„Snažil jsem se po té situaci hráče uklidnit, což se mi evidentně nepovedlo, jak dokazuje rozhodující trefa soupeře,“ pravil kouč Milána.

Sudí se prý v kabině rozplakal Rozhodčí Serra se zápase 22. kola Serie A podle italských médií rozplakal. Zdrceného sudího prý v šatně utěšoval i hvězdný útočník Zlatan Ibrahimovic. Sudí se domácím za chybu omluvil a v šatně se neubránil slzám. Ibrahimovic ho podle listů La Gazzetta dello Sport nebo Il Corriere dello Sport podpořil a řekl, že se chyby stávají. Spolu se čtyřicetiletým švédským kanonýrem se Serrou po utkání údajně mluvili další tři nebo čtyři hráči AC. (ČTK)

Ač v něm bublaly emoce, Pioli porážku nesváděl jenom na Serrův přehmat. „Můžeme za to my i rozhodčí. Udělali jsme chyby, měli jsme dát vítězný gól mnohem dřív, ale spoustu šancí jsme nevyužili. Mohli jsme mít tři body, místo toho je má soupeř a těžko se to kouše,“ uvedl.

Co naplat, že se italská asociace sudích poraženému klubu promptně omluvila a Serra pravděpodobně dostane dlouhý trest. Body, které by se v boji o titul pochopitelně neztratily, to domácím nevrátí.

Milán tak po pondělním duelu zůstal o dva body druhý (Inter má zápas k dobru). Příště vyzve Juventus a následně nastoupí v městském derby právě proti lídrovi soutěže.

„Po takové porážce se nám soustředění na velké zápasy bude hodit. Prohru jsme si nezasloužili, ale chybou bylo inkasovat vyrovnávací gól, v tom se také musíme zlepšit. O motivaci máme postaráno,“ dodal Pioli.

