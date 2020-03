Příznivé zprávy o Nourim. Jeho stav se po probuzení z kómatu zlepšuje

„Musím přiznat, že se doma cítí mnohem lépe než v nemocnici. Uvědomuje si, kde se nachází, je zpátky ve známém prostředí se svými blízkými,“ prozradil o Nourim jeho bratr Abderrahim v nizozemské talk show De wereld draait door.

Nouri, kterému je už dvaadvacet let, před necelými třemi roky zkolaboval přímo na trávníku. Během přípravného zápasu Ajaxu s Werderem Brémy v červenci 2017 se náhle sesunul na hrací plochu a po srdeční zástavě utrpěl trvalé poškození mozku.

Rok byl v kómatu, v létě 2018 se probudil a jeho stav se navzdory prognózám lékařů začal pomalu zlepšovat. Tou dobou také Ajax uznal odpovědnost za jeho zdravotní stav - kvůli pozdnímu použití defibrilátoru chyběl Nouriho mozku kyslík, což vedlo k trvalému poškození.

Nouri je nyní nově v domácí péči a jeho staršího sourozence těší, jaké dělá pokroky. „Daří se mu dobře. Bdí, spí, normálně jí, krká... Ale je stále upoutaný na lůžko, čili velmi závislý na nás,“ uvedl Abderrahim Nouri.

„Když má dobrý den, tak s námi různě komunikuje - třeba se usměje, nebo zvedne obočí. Je však vidět, že je to pro něj náročné,“ pokračoval.

„Normálně na něj mluvíme, jako kdyby mu nic nebylo. Zapojujeme ho do našich rozhovorů, společně v obýváku sledujeme fotbal. To se mu moc líbí. Občas to samozřejmě není příjemné, ale častěji se usmívá. To je velmi dobrý signál,“ uvedl Abderrahim.

Před srdečním selháním a jeho nešťastnými následky byla Nourimu předpovídaná velká budoucnost. Šikovný ofenzivní záložník nastupoval za mládežnické reprezentační výběry, v devatenácti se začal prosazovat do áčka.

Po kolapsu a nevyhnutelném konci kariéry se Nourimu dostalo obrovské podpory z řad veřejnosti, fanoušků i bývalých spoluhráčů. Na stadionu se objevovaly transparenty s jeho podobiznou, Ajax po něm pojmenoval cenu pro talent roku, bývalí parťáci - Justin Kluivert či Amin Younes - v nových klubech nosí jeho číslo 34.

I po necelých třech náročných letech Nouriho rodina stále věří v zázrak. „Procházíme těžkým obdobím, je to pro nás všechny obtížná zkouška. Děláme, co můžeme, a snažíme se, aby se Appieho stav zlepšoval. Staráme se o něj nejlépe, jak umíme,“ dodal jeho otec Mohammed.