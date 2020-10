Malík měl rezignovat, vymyslel si ho Berbr, říká někdejší rebel Hrubčík

„Vzpomínám si. To byl populární výrok,“ směje se Vlastimír Hrubčík, v té době jeden z mála odvážných, který se hlasitě vymezil proti nekalým praktikám kmotra českého fotbalu. Berbr teď dřepí ve vazbě poté, co ho vyšetřovatelé obvinili z organizovaného korupčního jednání. On i Damková rezignovali na všechny svoje funkce ve fotbale. Slovo satisfakce však od Hrubčíka neuslyšíte.

„Mrzí mě to vůči fotbalu. Sotva se vzpamatoval z aféry bývalého předsedy Pelty a machinací se státními penězi, tak dostal další šílenou ránu,“ říká muž, který se ve fotbale angažuje už jen jako předseda otrokovického SK Baťov.

Ještě bych se zeptal na Berbrův temný vzkaz o vaší sebevraždě. Dotklo se vás to?

První pocit nebyl nejlepší, ale na druhý den jsem to bral už s nadhledem. Člověk řekne svůj názor a... Předseda Pelta pak vystoupil na výkonném výboru s tím, že nechce, abychom tyhle věci prezentovali přes média. A věc považoval za uzavřenou.

Vlastimír Hrubčík Do výkonného výboru fotbalové asociace byl jako tehdejší předseda KFS Zlín zvolený v roce 2013 jako zástupce moravskoslezských krajů a okresů. Vyprofiloval se jako veřejný kritik místopředsedy za Čechy Romana Berbra a jeho životní partnerky Dagmar Damkové, kterou vyzval k rezignaci z postu šéfa komise rozhodčích. Funkci ve výkonném výboru složil v roce 2017 po zadržení tehdejšího předsedy Miroslava Pelty. Hrubčík vedl 10 let KFS Zlín, nyní je šéfem SK Baťov.

Proti Berbrovi a Damkové jste vystupoval opakovaně. Dali vám svoji nevoli nějak pocítit?

Damková asi nebyla špatný odborník, ale s Romanem si sedli a z morálního hlediska to bylo hrozné a zoufalé. Když se jim někdo postavil, reagovali podrážděně. Nicméně oni si byli tehdy ve svých pozicích sebejistí a silní.

Navíc jste byl v tehdejším výkonném výboru jejich osamoceným kritikem, že?

Tohle mě hodně mrzelo. Člověk si říkal, jestli má smysl se proti tomu pořád stavět. Neměl jsem podporu ani od lidí, kteří mi ji kolikrát slíbili. Bohužel můj návrh na odvolání Damkové nebyl zařazený ani na jednání. Všichni přitom věděli, že tráví 70 procent času v zahraničí a komisi rozhodčích za ni řídí Berbr. Vodil tam tyhle Rogoze (další obviněný v kauze), aby se vidělo, kdo tady vládne.

Vy jste nakonec nedokončil ani svůj čtyřletý mandát ve výkonném výboru. Už jste nevěděl, kudy kam, když jste ho chvíli před jeho vypršením složil?

Vadilo mi, že spousta věcí byla předkládaná výkonnému výboru na poslední chvíli. Ale důvod byl jiný. Souvisel se zatčením předsedy Pelty. Fotbal potřeboval velkou změnu už tehdy. Každý, a platí to i pro současný výkonný výbor, nese určitý díl odpovědnosti za to, co děje. Vezlo se to s námi všemi. Na fotbal se pohlíželo velmi špatně. Sponzoři utíkali. Odešel Prazdroj, to byly pro reprezentaci velké peníze.

Jenže vás nikdo nenásledoval.

Očekával jsem, že nebudu sám. Když jsem složil funkci, řekl jsem, že mě překvapuje, kolik lidí chce dělat obrodu fotbalu s máslem na hlavě. Ve finále zůstalo ve výkonném výboru snad sedm stejných členů. Na druhou stranu ctím, že byli zvolení v demokratických volbách fotbalového spolku.

Deset let jste vedl Krajský fotbalový svaz Zlín. Snažil se tady Berbr získat vliv?

Jasně. Čechy mu byly malé Když potřeboval prosadit svoje věci, chtěl tady mít někoho, kdo by byl na jeho vlně. Někdy se mu to dařilo, někdy ne.

Prozradíte, kdo na Zlínsku je berbrovec?

Spekuloval bych. Ale jedna věc je faktem. Po mém odchodu z vedení navázal zlínský svaz užší spolupráci s českou stranou než za mě. A českou stranu vždycky řídil Roman Berbr přes okresy, přes kraje. Jsem přesvědčený, že to není k dobru věci.

Znali jste se z aktivů krajských předsedů, že?

On tehdy do výkonného výboru asociace nemohl. Pro Koštály atd. (předchůdci Miroslava Pelty) byl ve vrcholných svazových funkcích neschůdný. Názorově jsme byli každý jinde, ale neznamená to, že jsem stál vždycky proti němu. V 90 procentech se věcně jednalo o fotbale.

Zaskočilo vás, co mu nakonec zlomilo vaz?

Uměl bych si představit spoustu věcí, ale ovlivňování zápasů, to by mě nenapadlo ani na chvilku.

Je to jeho definitivní konec v českém fotbale?

Je a pro Damkovou taktéž. Tím by to ale skončit nemělo. Jsem zaražený ze současného předsedy Malíka. Do poslední volební valné hromady ho nikdo ve fotbalovém hnutí neznal. Vymyslel si ho Berbr a prosadil na pozici předsedy. Pro fotbal neudělal za čtyři roky lautr nic. Fungoval jenom jako nárazník chránící Berbra. Musel vědět, co se děje. Ten člověk měl okamžitě odstoupit a výkonný výbor pověřit vedením svazu Zdenu Zlámala (1. místopředseda za Moravu), který mohl po osmi letech nečinnosti dovést fotbalové hnutí k volebním valným hromadám.

Věříte v očistu fotbalu?

Jsme na takovém dně, že bude zajímavé sledovat, kdo o funkci předsedy projeví zájem. Musí to být člověk, který fotbalové hnutí zná a pracoval v něm, ale nejsou s ním spjaté negativní věci z minulosti nebo současnosti. Podle mě by měli předsedu volit v budoucnosti statutární zástupci oddílů, kterých je nějakých 3 500 a které za něho budou zodpovídat. Aby opakovaně nedocházelo k nechutným handlům a zákulisním jednáním. Ostudy, která provázela volby předsedy, bylo dost. Zbytek výkonného výboru by se pak dovolil na valné hromadě.