Ukrajinci mají brankáře nakažené, proti Francii by mohl chytat asistent trenéra

Ukrajinci ho napsali na soupisku pro zápas s úřadujícími mistry světa, protože kvůli pozitivnímu testu na koronavirus nemohou nastoupit Andrij Lunin ani Jurij Pankiv.



Ševčenkovi zbyl k dispozici pouze Georgij Buščan, který ještě nikdy za národní mužstvo nechytal. Pokud projde odpoledním testováním na covid-19, čeká ho večer v St. Denis reprezentační premiéra.

V případě zranění by ho v brance zastoupil Šovkovskij, který v letech 1994 až 2012 odchytal za Ukrajinu 92 utkání. Šovkovskij byl řadu let oporou Dynama Kyjev, s kterým získal 14 ligových titulů.

Už před odletem do Francie musel opustit ukrajinský výběr brankář Andrij Pjatov, který měl stejně jako další hráč Šachtaru Doněck Taras Stěpanenko pozitivní test na covid-19. Pankiv byl povolán jako náhrada, ani on se však do branky postavit nemůže.