Šilhavý o nominaci: Kozák je adept, Němec Selke má čas na rozmyšlenou

Fotbalová reprezentace má nový oficiální fanklub Možnost potkat se s hráči i trenéry, ovlivnit dění kolem národního týmu či výhodněji získat vstupenky na jeho zápasy budou mít členové nového Fanklubu fotbalové reprezentace, který vznikl za podpory FAČR. „Budeme připravovat aktivity před každým utkáním doma i venku. V Anglii sehrajeme fotbalový zápas proti místním fanouškům, před Brazílií budou mít členové fanlkubu možnost ovlivnit hudbu na stadionu v Edenu a budou mít přístup do velkého stanu s pivem zdarma,“ přiblížil během setkání s novináři Svatopluk Smysl, manažer celého projektu. Členství platné na dva roky, čili na celý kvalifikační cyklus, vyjde zájemce na 890 korun, děti zaplatí 490 korun. „V každém sportu jsou fanoušci nesmírně důležití, fotbal není výjimkou, což vidíme například na klubové úrovni. Pro Slavii, Spartu nebo Baník jsou příznivci dvanáctým hráčem a já vítám iniciativu, že vznikl i fanklub reprezentace. Věřím, že se do něj přihlásí spoustu lidí, kteří nás budou povzbuzovat,“ uvedl trenér Jaroslav Šilhavý. Prvním 1 100 členům fanklub nabídne lístky na atraktivní utkání s Brazílií. V budoucnu by se chtěl stát hlasem všech českých fotbalových fanoušků.