Němec Selke by mohl hrát za Česko. Je opravdu dobrý, řekl kouč Šilhavý

Zajímavé téma se rozebíralo v sobotním vysílání Televize Seznam, kde reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý glosoval bundesligové utkání mezi Herthou Berlín a Werderem Brémy (1:1).

Jediný gól domácích dal právě Selke, jehož matka pochází z Lanškrouna. A vzhledem k tomu, že kopal „pouze“ za německé juniorské týmy, Česko má na jeho služby stále naději.

„Je to možné,“ reagoval kouč Šilhavý na dotaz, zda by Selke, spoluhráč Vladimíra Daridy, mohl hrát za jeho mužstvo.

Davie Selke Datum narození: 20.01.1995 Post: útočník Klub: Hertha Berlín (od 2017) Předchozí působiště: Stuttgarter Kickers, VfB Stuttgart, Gmünd, Hoffenheim (všechno mládež), Brémy (od 2013 do 2015), RB Lipsko (do 2017) Bilance v bundeslize: 101 zápasů/26 gólů Reprezentace: U16 - 1 zápas/0 gólů, U17 5/2, U18 7/4, U19 15/14, U20 3/1, U21 15/9, U23 (olympijský výběr) 5/2.

„Bavili jsme se o tom i s Vláďou Daridou a Selke si myslí, že nemá šanci na německý nároďák. Tady by se naskytla šance, kdyby o něj byl zájem u nás, pravděpodobně by to šlo. Pokud bude hrát takhle, tak o tom můžeme uvažovat, je to opravdu dobrý hráč,“ dodal trenér.

Davie Selke je čtyřiadvacetiletý útočník, typologicky podobný legendárnímu Miroslavu Klosemu, k němuž ho dříve přirovnávali. Sám fotbalista jako svůj vzor vidí Maria Gomeze, jiného německého čahouna. Do patnácti roků trávil často prázdniny v Lanškrouně, kde bydlí jeho prarodiče z matčiny strany.

„Dědeček mě vozil na různé turnaje, kopával si se mnou na hřišti, hodně mě podporoval,“ líčil Selke v rozhovoru pro Prager Zeitung. Zatímco před více než dvěma roky, kdy s týdeníkem hovořil, o reprezentování Česka nepřemýšlel, nyní se situace může obrátit.

Selke prošel všemi německými výběry od 16 do 21 let, nastoupil i na olympijských hrách v Rio de Janeiru, kde získal stříbrné medaile, avšak to by nemělo být překážkou pro změnu.

Změna příslušnosti po hraní za juniorské reprezentace není neobvyklá: třeba Fabian Johnson už nenastupuje za Německo, ale za Spojené státy, jeho někdejší spoluhráč Sebastian Boenisch zase přešel do národního týmu Polska.

Selke by teoreticky mohl zvolit i Etiopii, odkud zase pochází jeho otec. Jenže k matčině zemi má bývalý hráč Lipska či Brém blíž, při pobytech v Lanškrouně se naučil česky. „Rozumím téměř všemu a mluvit umím obstojně,“ vyprávěl.

Ať už to dopadne, nebo ne, už dříve se mluvilo o potenciálních zahraničních posilách pro českou reprezentaci. V devadesátých letech válel ve Slavii obránce Sladjan Ašanin, kterého do národního mužstva lákal jeho tehdejší kouč Dušan Uhrin starší.

„Že jsem o české občanství nakonec nepožádal, dodnes považuju za svou velkou chybu. Než jsem se rozhoupal, oslovila mě Borussia Mönchengladbach a to víte, kdo by si nechtěl zahrát bundesligu. Ale jak říkám, toho českého nároďáku fakt lituju,“ vyprávěl Ašanin před šesti lety.

Mezi adepty pro český národní tým se objevil také Edin Džeko, jehož chtěl pro výběr do jedenadvaceti let získat Vlastislav Mareček. Bylo to blízko, ale z Džeka nakonec vyrostla hvězda Bosny a Hercegoviny.

Hraní za Česko zvažoval i další útočník Wilfried Bony původem z Pobřeží Slonoviny, bývalý slávistický záložník Mickael Tavares (Senegal) nebo srbské křídlo Vukadin Vukadinovič, jenž aktuálně hostuje ze Sparty v druholigovém tureckém Bolusporu.