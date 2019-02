Coutinho, Firmino, Alisson... Brazílie už má nominaci na duel s Českem

Nominace Brazílie na přípravné zápasy s Panamou (23.3.) a ČR (26.3.) Brankáři: Alisson (Liverpool, Anglie), Ederson (Manchester City, Ang.), Weverton (Palmeiras)

Obránci: Dani Alves, Thiago Silva, Marquinhos (všichni Paris St. Germain, Fra.), Miranda (Inter Milán, It.), Filipe Luís (Atlético Madrid, Špa.), Danilo (Manchester city, Ang.), Alex Sandro (Juventus, It.), Éder Militao (Porto, Por.)

Záložníci: Philippe Coutinho, Arthur (oba Barcelona, Špa.), Casemiro (Real Madrid, Špa.), Fabinho (Liverpool, Ang.), Allan (Neapol, It.), Lucas Paquetá (AC Milán, It.), Felipe Anderson (West Ham United, Ang.)

Útočníci: Roberto Firmino (Liverpool, Ang.), Gabriel Jesus (Manchester City, Ang.), Richarlison (Everton, Ang.), Vinícius Júnior (Real Madrid, Špa.), Éverton (Grémio).