Slovenská blamáž. Kouč jako špatný šachista, pískot fanoušků Kucka chápal

„Hanba, hanba, hanba,“ křičí den po blamáži titulek slovenského serveru sme.sk.

Příkré kritice čelí po porážce 0:1 zejména trenér Štefan Tarkovič, někdejší asistent Jána Kozáka, který u národního týmu před dvěma lety nahradil českého kouče Pavla Hapala. A není to povedená éra.

„Hráči? Oběti v rukou špatného šachisty,“ naváží se do Tarkoviče například slovenský Šport.

Slovenský trenér Štefan Tarkovič během duelu Ligy národů proti Kazachstánu.

„Já se vlastně divákům ani nedivím, že na nás pískali. Za to, co jsme předvedli, jsme si ani nic jiného nezasloužili,“ kroutil hlavou Juraj Kucka, jeden z nejzkušenějších reprezentantů.

Po konci Marka Hamšíka má být právě on hlavním lídrem a tahounem týmu, jenže po nezdaru s Kazachstánem, na jehož triumf bookmakeři před výkopem vypsali kurz 13 ku jedné, do kamer a mikrofonu zklamaně hlesl: „Pos...i jsme to, není se nač vymlouvat.“

Slovensko prožívá rychlý fotbalový sešup.

„A při současné míře sebereflexe tušíme další strádání i v následujících měsících,“ píše web Šport.sk.

Když Tarkovič předloni v listopadu k reprezentačnímu výběru nastoupil, bylo to před rozhodujícím duelem dodatečné kvalifikace o Euro. Slováci v Severním Irsku vyhráli a slavili postup.

Jenže od šampionátu, který načali nečekaným vítězstvím nad Polskem a následně skončili ve skupině, porazili za poslední rok pouze Kypr, Maltu, Finsko a před pár dny se štěstím ještě Bělorusko. Ale jinak?

Zhoršující herní projev i stále tíživější atmosféra kolem celého národního mužstva. I v Česku rezonovala kritika Dávida Hancka, obránce Sparty, jenž se z reprezentace po porodu manželky Kristýny Plíškové omluvil z osobních důvodů.

Slováci po fiasku s Kazachstánem, který je ve světovém žebříčku až na 125. pozici, hovoří o nejzoufalejší porážce za poslední roky. Deník SME dokonce vytáhl i „hitparádu“ deseti největších senzací na úkor národního týmu.

„Pro mě je takový výsledek osobní ponížení,“ prohlásil kouč Tarkovič. „Nebyli jsme sebevědomí a znovu jsme se enormně trápili v útočné fázi.“

Což je právě v posledním období největší bolest slovenského týmu.

Vítězný gól při úvodním červnovém utkání ve třetí divizi Ligy národů s Běloruskem (1:0) padl po šťastném centru mladíka Suslova. „Jenže proti Kazachstánu už žádný podobný dar z nebes ofenzivní chaos neospravedlnil,“ dodává deník Šport.

Nepomohl ani Almási, útočník ostravského Baníku, jehož vyrovnávací branka po zásahu videorozhodčího neplatila. A povedený zápas neodehráli ani další borci z české ligy: Koscelník, Chvátal, Schranz či střídající Haraslín.

„Bojím se, že jsme si to posledními výkony u fanoušků trochu pokazili,“ krčil rameny sparťanský záložník. Podle reakcí, které prší ze Slovenska, je však takové hodnocení ještě hodně mírné...