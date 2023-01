Rozhodčí Ratajovou čeká v létě třetí mistrovství světa fotbalistek

„Samozřejmě jsem z delegace na mistrovství světa nadšená, beru to jako krásný novoroční dárek. Ve skrytu duše jsem si přála, že se ještě jednou na mistrovství světa jako rozhodčí podívám, ale dokud to není potvrzené černé na bílém, tak můžete opravdu jenom doufat. Beru to jako odměnu za to, že fotbalu dávám maximum,“ řekla Ratajová webu Fotbalové asociace ČR.

Na MS byla už v roce 2015 v Kanadě a čtyři roky nato ve Francii. Zápasy pomáhala řídit i na třech evropských šampionátech a dvou olympiádách.

Koncem ledna absolvuje s ostatními nominovanými rozhodčími čtyřdenní soustředění v Dauhá.

„Následující půlrok bude o tvrdé práci i náročné individuální přípravě, abych na mistrovství světa odjela v té nejlepší formě. Hlavní je, abych zůstala dál zdravá, udržela si výkonnost a během šampionátu odvedla to nejlepší,“ řekla Ratajová, která má za sebou 96 zápasů v nejvyšší mužské české soutěži v roli asistentky.