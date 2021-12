Proč jsem odmítl milion dolarů od Realu. Jan Berger vypráví

Olympijský vítěz, československý Fotbalista roku 1984, miláček hlavně sparťanských fanoušků, kteří skandovali: „Honza není člověk, Honza je bůh!“ A nejen na stadionu na Letné, ale třeba i když ho potkali v metru, jímž po Praze jezdil, přestože už byl hvězda. Jan Berger, kdysi skvělý záložník a rebel, který během kariéry strávil měsíc ve vězení za výtržnosti a hanobení prezidenta Husáka. K důchodu si dnes přivydělává malováním pokojů, v mládí se lakýrníkem a malířem vyučil. A hned po rozhovoru šel do Vysočanské nemocnice na operaci, při níž mu dali umělou kyčel. Co si myslí o současné Spartě? Co kdysi zažil v protialkoholní léčebně? A proč v 80. letech odmítl nabídku od Realu Madrid? | foto: Petr Kozlík, MAFRA