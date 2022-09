Fotbalová jednadvacítka bude při losu skupin ME 2023 ve třetím koši

Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let budou při losu základních skupin na mistrovství Evropy 2023 nasazeni ve třetím koši. Určitě proto na šampionátu nenarazí na Belgii, Chorvatsko a Švýcarsko. Informoval o tom web Fotbalové asociace ČR. Jména tří soupeřů se „Lvíčata“ dozvědí 18. října v Bukurešti. Závěrečný turnaj se uskuteční od 21. června do 8. července v Rumunsku a Gruzii.