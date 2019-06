Fotbalistky USA nastřílely ve skupině na MS osmnáct gólů

Na šampionátech vyhrály Američanky osmý zápas za sebou a mají na dosah rekordní sérii Norska, které na turnajích v letech 1995 a 1999 zvítězilo desetkrát v řadě. V osmifinále narazí tým USA na Španělsko, Švédky budou hrát s Kanadou.



Thajky, které vstoupily do MS třináctigólovým debaklem s USA, překonaly nelichotivý rekord Argentiny z roku 2007 v počtu obdržených branek v základní skupině. Po dnešní prohře 0:2 s Chile se součet gólů v jejich síti zastavil na dvaceti. A byl by ještě vyšší, kdyby Laraová v 86. minutě proměnila pokutový kop, který mohl Chilanky poslat do play off.

Skupinu E vyhrály nizozemské mistryně Evropy, které v duelu dosud stoprocentně úspěšných týmů porazily Kanadu 2:1. Osmifinále se hraje od soboty do úterý.

Švédsko Švédsko : USA USA 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

4. Horanová

51. Heathová Sestavy:

Lindahlová – Björnová, Ilestedtová, Sembrantová, Anderssonová – Zigiottiová Olmeová, Asllaniová (81. Hurtigová), Segerová (C) (66. Glasová) – Jakobssonová, Blacksteniusová, Schoughová (58. Rolföová). Sestavy:

Naeherová – O'Harová, Dahlkemperová, Sauerbrunnová, Dunnová – Mewisová, Lavelleová (65. Pressová), Horanová – Heathová, Morganová (C) (46. Lloydová), Rapinoeová (85. Pughová). Náhradníci:

Falková, Mušovićová – Glasová, Fischerová, Erikssonová, Janogyová, Hurtigová, Roddarová, Rolföová, Anvegårdová, Larssonová, Rubenssonová. Náhradníci:

Harrisová, Franchová – Pughová, Brianová, Ertzová, Lloydová, Kriegerová, Davidsonová, Sonnettová, Longová, McDonaldová, Pressová. Žluté karty:

89. Jakobssonová Žluté karty:

61. O'Harová Rozhodčí: Pustovojtovová (RUS) – Kuručkinová (RUS), Iugulescuová (ROU)

Thajsko Thajsko : Chile Chile 0:2 (0:0) Góly:

Góly:

48. Boonsingová (vla.)

80. Urrutiaová Sestavy:

Boonsingová – Phanchaová, Chinwongová, Sornsaiová, Srangthaisongová – Phetwisetová (90+1. Saengkoonová), Intameeová (73. Chucheunová), Khueanpetová, Nildhamrongová, Thongsombutová (58. Waenngoenová) – Sungngoenová (C). Sestavy:

Endlerová (C) – R. Sotová, Guerrerová, Sáezová – Lópezová, Laraová, Arayaová (46. Grezová, 88. Rojasová), Aedová – Zamoraová, Urrutiaová, Balmacedaová. Náhradníci:

Charoenyingová, Sornpaová – Boothduangová, Chucheunová, Pengngamová, Philawanová, Saengchanová, Saengkoonová, Sritalaová, Srimaneeová, Waenngoenová. Náhradníci:

Camposová, Torrerová – Díazová, Duránová, Galazová, Grezová, Pardová, Huenteová, Pinillaová, Rojasová, C. Sotová, Torová. Žluté karty:

59. Sornsaiová, 85. Boonsingová Žluté karty:

Rozhodčí: Keighleyová (Aus.) – Jonesová (Aus.), Tamalelagiová (Tai.)

Kamerun Kamerun : Nový Zéland Nový Zéland 2:1 (0:0) Góly:

57. Nchoutová

90+5. Nchoutová Góly:

80. Awonaová (vla.) Sestavy:

Ngoová Ndomová – Feudjiová, Leuková, Ejangueová, Johnsonová, Awonaová – Abamová, Nchoutová, Yangová (84. Abenaová), Onguénéová (C) – Enganamouitová (54. Takoundaová). Sestavy:

Naylerová – Bowenová, Stottová, Ercegová, Greenová (68. Hassettová), Rileyová (C) – Percivalová, Duncanová (68. Wilkinsonová), Chanceová (88. Longová) – Gregoriusová, Whiteová. Náhradníci:

Ongmahanová – Manieová, Ngonoová Maniová, Meyongová, Abenaová, Sonkengová, Akabaová, Ngoová Ndoumbouková, Ngoová Mbelecková, Takoundaová. Náhradníci:

Essonová, Ollaová – Stratfordová, Keteová, Longová, Hassettová, Mortonová, Wilkinsonová, Skiltonová, Satchellová, Cleverley. Žluté karty:

70. Takoundaová Žluté karty:

68. Greenová Rozhodčí: Monzulová – Strilecká, Ardaševaová (všechny Ukrajina)

Nizozemsko Nizozemsko : Kanada Kanada 2:1 (0:0) Góly:

57. Dekkerová

77. Beerensteynová Góly:

62. Sinclairová Sestavy:

van Veenendaalová (C) – van Lunterenová, Dekkerová, Bloodworthová, van Dongenová – Spitseová (71. Roordová), van de Donková (89. R. Jansenová), Groenenová – van de Sandenová, Miedemaová, Martensová (71. Beerensteynová). Sestavy:

Labbéová – Lawrencová, Buchananová, Zadorskyová, Chapmanová (70. Riviereová) – Flemingová, Scottová (81. Quinnová), Schmidtová – Huitemaová, Sinclairová (C) (69. Leonová), Beckieová. Náhradníci:

Kopová, Geurtsová – van der Gragtová, van Esová, Pelovaová, R. Jansenová, Kaagmanová, Jansenová, Kerkdijková, Roordová, Beerensteynová, van der Mostová. Náhradníci:

Sheridanová, D'Angelová – Quinnová, Roseová, Grossová, Riviereová, Carleová, Princeová, Leonová, Woellerová, Agnewová, Hellstromová. Žluté karty:

25. Dekkerová, 90+2. Roordová Žluté karty:

41. Buchananová, 82. Quinnová Rozhodčí: Frappartová – Nicolosiová, Oneillová (vš. FRA)

Konečná tabulka skupiny E KLUB Z V R P S B 1. Nizozemsko 3 3 0 0 6:2 9 2. Kanada 3 2 0 1 4:2 6 3. Kamerun 3 1 0 2 3:5 3 4. Nový Zéland 3 0 0 3 1:5 0