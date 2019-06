Penalta pro Portugalce. Tak ne, pro Švýcary. Sudí hledali lepší řešení

Upozornit na zjevný omyl, nebo hledat lepší řešení?

V tomhle mezi sudími obecně není jasno, byť od Mezinárodní pravidlové federace (IFAB) mají videoasistenti doporučit změnu rozhodnutí jen při hrubé chybě a v situaci, kterou zahrnuje protokol.

Krátce po půli při centru do pokutového území portugalský obránce Semedo stíhal švýcarského protivníka Zubera.

Semedo sledoval míč, který přeletěl spoluhráče Pepeho a odhlavičkoval ho na roh. Zuber v souboji zaškobrtl, spadl na zem a začal rozhazovat rukama.

Brych situaci viděl, gestem ukázal: hrajeme dál. Z následné protiakce gólman Sommer fauloval Bernarda Silvu a německý arbitr odpískal penaltu proti Švýcarsku.

Švýcaři se zlobili a sudího nabádali, ať se vrátí k souboji v pokutovém územím na druhé straně hřiště. Brych s prstem u ucha dal signál, že komunikuje s videoasistentem. Mezitím Cristiano Ronaldo držel míč v ruce s tím, že bude kopat penaltu.

Po minutě a půl Brych oběma rukama imaginárně namaloval obrazovku a odběhl k monitoru. Další minutu sledoval opakované záběry a pak nařídil pokutový kop proti Portugalcům.

„V tomto případě to sudímu nebylo pravděpodobně jasné natolik, aby hned přerušil hru, přestože se tato možnost v pravidlech vyskytuje. Učinil správné rozhodnutí a zvládl to dobře,“ řekl švýcarský trenér Vladimir Petkovic.

„Nejsem tu od toho, abych tyhle situace hodnotil. Podle mě je video důležité, může pomoci, ale ti, co ho mají na starosti, těmto situacím musí věnovat pozornost. Jinak začneme tvrdit, že je k ničemu, přestože by to mohl být velmi užitečný nástroj. Někdy ale není,“ prohlásil portugalský kouč Fernando Santos.

Videoasistent si všiml, že Semedo při běhu kolenem nechtěně brknul o Zuberovu patu. Byl to tak nepatrný kontakt, že i při sledování záznamu to vyžadovalo maximální pozornost, aby ho sudí vůbec rozpoznal.

Udělal Brych na hřišti zjevnou chybu, když penaltu neodpískal hned? Neudělal.

Videoasistent zákrok hodně dlouho zkoumal, než hlavnímu doporučil změnu verdiktu. Ale je právě tenhle případ tím, pro které bylo video zavedeno?

Sudí hledal lepší řešení. Snažil se odhalit nepatrný a nechtěný kontakt.

Semedo běžel za protivníkem, svůj pohyb nezměnil, Zubera nechtěl faulovat, sledoval míč. Ale jak byl těsně za švýcarským záložníkem, došlo ke kontaktu.

Penaltu tak nezahrávali Portugalci, jak bylo původní rozhodnutí Brycha, ale Švýcaři. Vyrovnali na 1:1, v závěru však Cristiano Ronaldo svým druhým a třetím gólem v utkání poslal do finále Ligy národů svůj tým.