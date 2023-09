Yamal nejmladším reprezentantem Španělska, z Barcelony vystrnadil Fatiho

Trenér Luis de la Fuente nominoval Yamala k nadcházejícím zápasům kvalifikace Eura proti Gruzii a Kypru. Fanoušci Maroka, odkud pochází Yamalův otec, tím přišli o naději, že by mladý útočník mohl nastupovat za jejich zemi.

„Byl oporou španělských mládežnických týmů a je to hráč s výjimečnou silou. Vypadá, jako by se ho dotkla boží hůlka. Není to obyčejný hráč,“ řekl de la Fuente na tiskové konferenci. „Sledujeme úroveň hráče, ne věk. Je připravený hrát na nejvyšší úrovni. Je důležitým článkem pro budoucnost,“ dodal na adresu nejlepšího střelce letošního mistrovství Evropy hráčů do 17 let, kde dal Yamal čtyři góly.

V dubnu odchovanec barcelonské akademie debutoval ve španělské lize. V této sezoně odehrál zatím všechny tři zápasy v nejvyšší soutěži, z toho dvakrát nastoupil v základní sestavě.

Fati pod Xavim nehraje

Jiný španělský talent Ansu Fati v této sezoně bude hostovat z Barcelony v anglickém Brightonu. Dvacetiletý útočník, kterého v katalánském klubu v minulosti označili za budoucího nástupce Lionela Messiho, nedostával pod trenérem Xavim šanci v základní sestavě. Brighton, který jeho příchod bez uvedení finančních podrobností oznámil, chce naopak při debutu v evropských soutěžích těžit z jeho zkušeností.

Ansu Fati z Barcelony lituje zahozené šance v utkání proti Valencii.

Fati v dresu Barcelony debutoval v 16 letech v srpnu 2019 a od té doby v klubu nasbíral 110 startů. Stal se jeho nejmladším střelcem ve španělské lize i Lize mistrů. V roce 2021 v klubu prodloužil smlouvu do roku 2027 s výstupní klauzulí v hodnotě miliardy eur. Pod Xavim se ale na hřiště dostával hlavně jako střídající hráč, v posledních dvou zápasech dostal v základní sestavě přednost právě šestnáctiletý Yamal.