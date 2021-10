Dětské publikum, ostrovní soupeř? Zase fantazie! Excesy jsem nečekal, řekl kouč

„Fanoušci byli fantastičtí. Před takovou kulisou jsme doma ještě nehráli,“ žasl trenér Jiří Žilák. „A kluci tu podporu cítili. Přestože jsme prohrávali, snažili se odvděčit divákům aspoň v nasazení a nic nevypouštěli. Šance na gól byla, bohužel jsme trefili tyč. Pro nás i hráče je to něco nového, a když přijdou tři čtyři tisíce lidí, získávají zkušenosti. Jednoznačně to podporuji!“

Pořadatelé z FK Teplice pustili zdarma na zápas organizované skupiny školních a fotbalových dětí. A dorazily jich bezmála dva a půl tisíce. Celková návštěva se i s dospělými vyšplhala na 3 645 diváků. Když hráči Albionu před výkopem poklekli na podporu protirasistického hnutí Black Lives Matter, ozvalo se z části hlediště nesouhlasné bučení s tímto aktem. A pak už se fandilo, jak to na Stínadlech při ligových bitvách už ani moc neznají.

„V Teplicích jsem působil půlrok, ale až tohle byla největší návštěva, jakou jsem tu zažil. Byl jsem tady totiž v době covidu,“ povídal obránce Šimon Gabriel, toho času hráč Žižkova. „Věděli jsme, že děti přijdou, ale to množství mě překvapilo. Fotbal mají rády, víc křičí. A byl slyšet i dospělý fanklub za bránou.“

Ligoví fanoušci by už svůj tým vypískali, ale školáky ani nelichotivý stav neotrávil. „Bylo to nádherné. Něco, co mám rád. Obrovský zážitek. O to víc mrzí, že jsme to fanouškům nevrátili,“ zalitoval Gabriel.

Dětské publikum nedávno podporovalo i pražskou Spartu v zápase Evropské ligy se skotskými Rangers. Český klub měl uzavřené tribuny kvůli rasismu, ale podle pravidel UEFA mohly utkání navštívit děti do 14 let. Bylo jich deset tisíc. Skotská média, tamní veřejnost i veřejně činné osoby po porážce 0:1 obvinily české děti z rasistického chování, za které považovaly projevy nevole k neoblíbenému Glenu Kamarovi. Ten na jaře nařkl z rasistické urážky slávistu Ondřej Kúdelu, který pak kvůli trestu udělenému bez důkazů přišel o Euro.

„Já se žádného excesu nebál. Lidi podporující mládežnický fotbal jsou nastavení tak, že nic takového nehrozilo. A byl jsem přesvědčený, že ani od hráčů nic hrozit nebude,“ tvrdil Žilák a jeho věštba se vyplnila. „Teplickému klubu jsem poděkoval, že nám umožnil tady hrát. Udělal se kus práce s propagací, nahnat sem děti ze škol byl výborný nápad.“



Z výsledku už trenér až tak nadšený nebyl, i když výkonem ho prý jeho svěřenci nezklamali. „Byla to pro nás velká lekce. Stála proti nám obrovská kvalita. Ale do 70. minuty jsme hráli velmi dobře, byli jsme důstojným partnerem, pak nás zlomil třetí gól. Anglii hodně narostla křídla a pro nás byl v závěru problém dostat se vůbec na míč,“ podotkl Žilák.

Největší rozdíl mezi soupeři pozoroval v ofenzivní kvalitě. „Každou šanci, co Anglie měla, dokázala dovést do zakončení. My jsme žádnou velkou možnost neměli, i když jsme se dopředu dostali. Tedy až na tyč v závěru.“

Obránce Gabriel považoval výsledek za příliš krutý. „Nebyl vidět rozdíl v tom, že oni jsou slavní a my míň. Podali jsme dobrý výkon, nebyli jsme slabší tým. Angličané nám ale ukázali, že ve velkém fotbale nestačí být na balonu, což my byli, ale že rozhoduje efektivita.“

Žilák nevěšel hlavu: „Naším úkolem je dobře připravit hráče na kategorii U21, to plníme. A přestože jsme prohráli 0:5, viděl jsem i plno pozitiv.“

Atmosféra a dětské publikum mezi ně patřily.