Chyběla přesnost, shodují se Italové po nečekané remíze s Bulharskem

„Byl to jeden z těch zápasů, kdy to tam nechce padnout. Bulhaři dobře bránili. My jsme se snažili skórovat a je smůla, že jsme inkasovali z protiútoku, což se ukázalo jako rozhodující,“ pokračoval šestapadesátiletý kouč, který do kvalifikace o účast na MS v Kataru vyslal téměř stejnou jedenáctku jako do vítězného finále Eura. Chyběl jen kapitán Chiellini a pravý bek Di Lorenzo.

„Věděli jsme, že budou bránit ve spoustě hráčů a že mohou udeřit z brejků. Nebyli jsme dostatečně přesní,“ krčil rameny Leonardo Bonucci, jenž Italy při absenci parťáka Chielliniho vedl s kapitánskou páskou.



Bulharům k bodu stačily pouhé dvě střely na bránu. Tu gólovou zaznamenal ve 40. minutě Atanas Iliev, když vyrovnal na 1:1.

„Hráli jsme intenzivně, agresivně, ve druhé půli jsme jim nic nedovolili, jenže jejich gólman zachytal skvěle,“ vyzdvihl Bonucci Georgiho Georgieva.

Brankář působící v bulharském týmu Černo More Varna musel řešit osm střel z celkových sedmadvaceti pokusů. Zbytek šel mimo, nebo obránci zablokovali. Jen Federico Chiesa ho po čtvrt hodině překonal.



„Z gólu jsem měl pochopitelně radost, ale hraju zejména proto, abych vyhrával, což se nepovedlo,“ vyprávěl poté Chiesa.



„Jsme zklamaní, protože po jedenáctém červenci (kdy se hrálo finále Eura) jsme chtěli oslavit další vítězství,“ souhlasil Bonucci.



I remíza je významným zápisem do historie. Italové neprohráli už 35 zápasů v řadě, a vyrovnali tím série Španělska (2007-2009) a Brazílie (1993-1996).

„První zápas v sezoně je ten nejtěžší. Třeba loni jsme také remizovali s Bosnou hned po letní přestávce. Pak jsme ukázali, že výsledky přijdou,“ přemítal Chiesa.



Co tým převzal v květnu 2018 Mancini, padli ve čtyřiceti duelech jen dvakrát - v přátelském utkání s Francií a v Lize národů s Portugalskem. Od té doby zkrátka neprohrávají a bývalý kouč Manchesteru City nebo Interu Milán se může pyšnit statistikou 2,45 bodu na zápas.

Pro srovnání: Marcelo Lippi, jenž dovedl Itálii ke zlatu na mistrovství světa 2006, odkoučoval 29 utkání s průměrem 2,15 bodu.

V kvalifikaci na nadcházející mistrovství vedou Italové skupinu před Švýcarskem, které má ale dvě utkání k dobru a s nímž se střetne v neděli.

„Se třemi body bychom proti Švýcarům byli rozhodně klidnější. Musíme tam přijet a hrát, jak umíme,“ plánuje Chiesa. „Ukázali jsme, že máme dostatek nápadů a kvality.“

Jestli Italové zvítězí, nebo alespoň prodlouží rekordní neporazitelnost, se ukáže od 20.45 hodin na stadionu svatého Jakuba v Basileji. Pak je čeká ještě středeční klání s Litvou.