Fotbalisté Argentiny jsou po výhře nad Katarem v čtvrtfinále Copy

Argentinci měli po dvou zápasech Copy América pouze bod za remízu 1:1 s Paraguayí, kterou zajistil gólem z penalty hvězdný Lionel Messi. V dnešním klíčovém utkání v Porto Alegre uklidnil bílomodré už ve 4. minutě Lautaro Martínez z Interu Milán, který otevřel skóre poté, co vystihl špatnou rozehrávku Katařanů.

Argentina pak dlouho nedokázala proti asijským šampionům přidat pojistku, dočkala se až v 82. minutě díky kanonýrovi Manchesteru City Sergiu Agüerovi.

Z druhého místa tak Argentina prošla do čtvrtfinále, v němž se v pátek střetne s Venezuelou. Hostující Katar je vyřazen, Paraguay bude se dvěma body čekat na zbývající výsledky základní části, zda projde do play off z třetího místa.

Kolumbie napodobila domácí Brazílii a také ona prošla skupinou bez inkasované branky. Již s jistotou čtvrtfinále se o její vítězství nad Paraguayí zasloužil gólem z 31. minuty Gustavo Cuellar.

Copa América, mistrovsví Jižní Ameriky Skupina B

Kolumbie Kolumbie : Paraguay 1:0 (1:0) Góly:

31. G. Cuéllar Góly:

Sestavy:

A. Montero – Arias, C. Zapata, Lucumi, Borja – G. Cuéllar, Lerma – J. Cuadrado (58. James Rodríguez), Cardona (86. Barrios), Díaz – Falcao (C) (66. D. Zapata). Sestavy:

Fernández – Piris, G. Gómez (C), Jun. Alonso, Arzamendia – J. Rojas (63. Iturbe), Sanchéz – D. González (82. Ó. Romero), Almirón, M. Rojas (46. Domínguez) – Cardozo. Náhradníci:

C. Vargas – S. Medina, Y. Mina, D. Sánchez, Tesillo, Barrios, James Rodríguez, Uribe, R. Martínez, D. Zapata. Náhradníci:

A. Aguilar, A. Silva – Balbuena, Escobar, Torres, B. Valdez, Iturbe, C. Ortiz, H. Pérez, Ó. Romero, Domínguez, Santander. Žluté karty:

30. Borja, 42. Lucumi Žluté karty:

49. Arzamendia Rozhodčí: Carrillo – Bossio, Ráez (PER)

Katar : Argentina Argentina 0:2 (0:1) Góly:

Góly:

4. Lautaro Martínez

82. Agüero Sestavy:

aš-Šíb – ar-Ráwí, Chúchí, Salmán – Ró-Ró (85. Ismáíl), al-Hajdús (C), al-Hadžrí (77. al-Ahraq), Hátim, Búdiáf – Akram Afif – Alí. Sestavy:

Armani – Saravia, Foyth (85. Pezzella), Otamendi, Tagliafico – de Paul, Paredes, Lo Celso (55. Acuňa) – Messi (C) – Lautaro Martínez (76. Dybala), Agüero. Náhradníci:

al-Bakrí, J. Hasan – Aláaldín, Alí Afíf, al-Ahraq, Alí Muchtár, al-Muhaza, Muín, Fatihí, Ismáíl. Náhradníci:

Marchesín, Musso – Acuňa, Casco, Di María, Dybala, Ra. Funes Mori, Pezzella, Pereyra, Pizarro, G. Rodríguez, Matías Suárez. Žluté karty:

51. Alí, 75. Búdiáf, 89. al-Ahraq Žluté karty:

42. Lo Celso, 44. Foyth Rozhodčí: Bascuñán – Schiemann, Rios (všichni Chile)