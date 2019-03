Poznar je out. Zlín hledá záskok za jarního střelce

Odvolací komise mu potvrdila dodatečný trest za úder loktem do tváře Arťoma Mešaninova z utkání 23. kola v Ostravě. První část si stěžejní útočník aktuálně šestého týmu soutěže odpyká v dnešním domácím zápase proti Olomouci.

„Myslím, že je to přísný trest. Nebyl v tom nijaký úmysl. Mešaninov mě fauloval, chtěl jsem se od něho odtrhnout,“ hájil se Poznar.

Nepomohla ani jeho osobní přítomnost na zasedání komise.

„Chystali jsme se na to, že trest dostane. I když z mého pohledu je neadekvátní. Ale musíme to respektovat,“ poznamenal trenér Zlína Roman Pivarník.

Poznar bude příští týden žádat o zmírnění stopky na polovinu. Že by dostal milost na duel na Spartě, však ve Zlíně příliš nepočítají.

Zásadní otázka teď zní, kdo Poznara na hrotu zlínské ofenzivy nahradí. Pivarník má na výběr ze tří alternativ. Z tria útočníků však zvládl v reprezentační pauze dvoutýdenní penzum přípravy jen Jakubov. Železník s Vyhnalem první půlku ze zdravotních důvodů vynechali.

Zlín - Olomouc Sledujte od 15.00 online.

„Saša nám hodně pomáhá, když naskočí do hry. Typologicky je to jiný útočník. Není tak pohyblivý jako Poznar. Ale jeho výkonnost jde teď nahoru,“ naznačil Pivarník, že Jakubov by mohl dostat šanci od začátku.

Absence klíčových hráčů ofenzivy však řeší také Olomouc. Karetní trest nepustí do derby útočníka Nešpora a záložníka Plška. Dohromady se v letošní ligové sezoně postarali o deset branek Sigmy.

Plšek patří k silné generaci olomouckých hráčů ročníku 1992 a 93, která začínala ligovou kariéru v Sigmě pod taktovkou Pivarníka.

„Těží z toho, že jsou dlouho pohromadě. Jsou kombinačně silní, i když na jaře pozměnili herní styl,“ podotkl Pivarník. „Hrají vzadu na větší jistotu, jednoduše a nejsou tak dominantní v držení míče. Přesto dokázali na jaře čtyřikrát po sobě vyhrát,“ upozornil.

Olomouc se tak náhle zařadila mezi týmy, které můžou Zlín připravit o šesté místo znamenající prestižní účast v nadstavbové skupině o titul. Sigma se dnes může docvaknout k Fastavu na rozdíl pouhých tří bodů.

„Je složité odhadovat, kolik bude potřeba bodů na šestku, protože na rozdíl od předchozích sezon se bude letos hrát o každý bod do posledního kola,“ zmínil Pivarník premiéru nadstavby.

Do konce základní části zbývá už jen pět kol a Zlínu los nepřál. Doma hraje jen dvakrát, střetne se s oběma pražskými „S“. A Olomouc naposledy porazil před jedenácti lety.

„Nezajímá mě, co bylo předtím. Ani na Baníku jsme nebyli favority,“ připomněl Pivarník první jarní vítězství Fastavu.