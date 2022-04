Gruzínského smolaře už nula nestraší. Nádherná branka, gratuloval mu kouč

Za více než tři roky, co do Zlína přestoupil z Trnavy, měl takovou smůlu šestkrát, jednou bombou rozezvučel dokonce obě tyče. K tomu kupu zahozených šancí.

Gólové prokletí zrušil drobný záložník s dynamitem v pravačce až v sobotním utkání v Karviné, kde Zlín v úvodním duelu skupiny o udržení remizoval 1:1.

„Moc mě potěšil, jsem šťastný. Čekal jsem dlouhou,“ oddechl si Čanturišvili. Přesněji řečeno 81 zápasů a 5 251 minut! „Doufám, že mnoho dalších bude následovat. Motivuje mě do práce, jsem hladový po dalších.“

Těžko byste našli ve zlínském týmu hráče s lepší střelou z dálky. Navést si balon na střed a pak do něj prásknout, to je jeho specialita. Jenže gruzínskému čiperovi nebylo dlouho přáno, za čtyři sezony ve Fastavu se prosadil jen dvakrát v poháru. Až v Karviné se zbavil smůly a v 36. minutě napral míč zpoza vápna přesně do vzdálenějšího růžku domácí brány.

„Měl jsem trochu štěstí, ale takhle to trénuji. Někdy si po tréninku posbírám balony a střílím. Je to i o správném načasování,“ komentoval svoji dělovku.

Oddechl si nejen on. „Jsem za něj moc rád. Je nebezpečný i bez gólů, má šance, asistence. Byla to nádherná branka, na kterou bude vzpomínat,“ gratuloval mu zlínský trenér Jan Jelínek.

„Takhle to trefuje do šibenice na trénincích normálně. Doufám, že mu to začne padat, když to protrhl,“ přál si útočník Antonín Fantiš.

Bohužel větší šanci Čanturišvili za stavu 1:1 v 80. minutě neproměnil. Sám před brankářem minul.

81 zápasů čekal Čanturišvili na první ligový gól ve Zlíně

„Mrzí mě to. Jsem zklamaný a naštvaný. Mohl jsem pomoct k výhře,“ štvalo Vakha, jak mu ve Zlíně zkráceně říkají.

Fastav nadějně rozehraný zápas k vítězství nedotáhl. Od 67. minuty přitom hrál přesilovku, osm nastavených minut dokonce proti devíti po druhém karvinském vyloučení.

„Vadí mi, že jsme neodskočili na 2:0, protože jsme na to možnosti měli. Pak přišel trest,“ podotkl Jelínek.

Zlín sice zůstal na čele skupiny o záchranu, dál však nad ním visí Damoklův meč baráže. Jeho náskok zůstal čtyřbodový.