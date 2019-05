Plzeň staví tým ve hře FIFA, po Spartě a Teplicích vstoupila do eSports

Další 1 fotografie v galerii Plzeňský záložník Jan Kopic (vlevo) a Lukáš Pour, alias T9Laky soupeří v konzolové hře FIFA. Plzeňský klub vstoupil do světa eSports, ve kterém ho Pour s dalšími hráči z klanu INAE budou reprezentovat. | foto: www.fcviktoria.cz

dnes 13:52

První byla Sparta, po ní Teplice a teď Plzeň. Třetí fotbalový klub v zemi vstoupil do světa eSports, rozšířil tak své působení do soutěží počítačových a konzolových her. „Ačkoliv jde o prostředí, které se v českém fotbale teprve rozvíjí, Viktoria v něm vidí potenciál," řekl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Pětinásobný český šampion ve fotbale spustil projekt se zaměřením na populární konzolovou hru FIFA, do které angažoval současného českého nejlepšího hráče Lukáše Poura, který hraje pod přezdívkou T9Laky. Další hráči budou za Viktorii bojovat v rámci spolupráce s herním týmem Inaequalis (INAE). eSports je odvětví, které se v posledních letech dynamicky rozvíjí a točí se v něm obrovské peníze. Hráči jsou profesionálové, ti ve Spojených státech či v asijských zemích jsou královsky placeni. Soutěží se v akčních, strategických a sportovních hrách. Celosvětový dosah odvětví se odhaduje na víc než miliardu lidí, pravidelně eSports sleduje 340 milionů diváků. „Můžeme tím oslovit řadu našich stávajících příznivců, získat nové a samozřejmě opět s našimi fanoušky propojit také partnery klubu,“ poznamenal Šádek. Své týmy v soutěžích a na turnajích ve hře FIFA mají elitní světové kluby, jako jsou Paris St. Germain, Manchester City, AS Řím, Ajax Amsterdam či Schalke, od kterého se inspirovala Sparta. Ta jako první český klub vstoupila do eSports loni v létě. Letos v dubnu se přidaly Teplice a krátce po nich Plzeň. Pravidlem je, že herní tým dodá progamery a klub je platí. Dávám ji mzdu, platí cestu na turnaje i další výdaje. „Těší mě, že o mě byl ze strany Viktorie zájem, a hlavně že Plzeň vstupuje do tohoto světa. Jsem moc rád, že ji můžu reprezentovat, protože je to pro mě šance zlepšovat se a zvýšit svůj kredit. Věřím, že to pro obě strany bude výhodná spolupráce a dočkáme se minimálně takových úspěchů, jakých Viktorka dosahuje na hřišti,“ přál si Lukáš Pour. V rámci spolupráce s Inaequalis budou za Viktorii Plzeň na turnajích nastupovat další vybraní hráči s aktuálně nejvyšší výkonností z této organizace. Každý hráč INAE zároveň musí dodržovat kodex slušného chování a vystupování. „Mnoho lidí dnes spílá dětem, kolik času tráví u displeje, ať už telefonu, tabletu, nebo u počítače. V Inaequalis se snažíme nebojovat s dnešním trendem displejů a online hraním, ale hledáme cestu rovnováhy mezi e-sportem a tradičním sportem. Když jsme s Viktorií Plzeň začali domlouvat partnerství, bylo nám jasné, že se rodí výjimečné pojetí fotbalu, který všichni milujeme a dokáže nás spojovat. A proč zrovna Viktoria Plzeň? Inaequalis vzniklo v Plzni. Máme Plzeň v srdci,“ vysvětlil prezident organizace INAE Jan Pašek. Viktoria bude mít svůj vlastní Twitch kanál, na kterém se T9Laky bude pravidelně věnovat komentování svých víkendových utkání a stejně tak bude v pravidelných instruktážních videích s názvem „Play like Laky“ učit amatérské hráče jednotlivým dovednostem. Inaequalis vznikla v roce 2011. O čtyři roky později založila neziskovou organizaci, kde klade důraz na slušné chování a sdružování hráčů také v reálném životě. Nepodporuje násilné hry. Chlubí se nejvyšším počtem členů v Česku a na Slovensku.

