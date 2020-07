Do hry dal vždy srdce, říká muž, který Baroše objevil pro Baník

Bylo to na hřišti v Rožnově pod Radhoštěm. Bývalý útočník ostravského Baníku Václav Štverka stál u bufetu a sledoval utkání tamějších žáků. To předcházelo duelu dorostenců, s nimiž tam tehdejší mládežnický trenér Baníku přijel.

„Vedle stál nějaký chlap a ptal se mě, jestli se mi nějaký z těch kluků líbí,“ vypráví Štverka, jak pro Baník Ostrava objevil Milana Baroše. „Odpověděl jsem mu, že tam jsou šikovní kluci a že je mezi nimi i jeden, kterého bych jim rád sebral...“

„Ten nepůjde, asi... To nejde,“ namítal vedle stojící muž.

„Proč by nešel?“ zajímal se Václav Štverka.

„Protože jsem jeho tata,“ ukončil rozmluvu otec Milana Baroše, jenž pochází z Vigantic.

„Milan měl tehdy deset jedenáct let a hrál za rožnovské žáky,“ vzpomíná Václav Štverka. „S jeho otcem jsme se později dali dohromady a přemluvili ho, aby Bary šel do Baníku.“ Václav Štverka podotkl, že byť se mu líbilo, jak malý klučina hraje, ze začátku nebylo vůbec jasné, jestli z něj něco bude.

„Na Milanovi bylo hned vidět, jak má fotbal rád. Dělal vše, aby se prosadil.“ Václav Štverka bývalý trenér Baníku

„Ale bylo. Byl hbitý, důrazný, hrál proti starším i o hlavu větším klukům. A hlavně... nebál se chodit do soubojů. Balon dokázal udržet u nohy.“



Co si Milan Baroš vybaví, když se řekne Václav Štverka? „Je to v mé kariéře jeden z prvních trenérů a navíc mě do Baníku přivedl,“ usmál se Milan Baroš. „Dodneška se potkáváme. Velmi dobře se znám i s jeho synem Davidem, s nímž jsem hrával v žákovských kategoriích.“

„V hlavě měl vše srovnané“

Štverka považuje za podstatné, že Baroš měl v hlavě vše dobře srovnané. „Hned bylo vidět, jak má fotbal rád a dělal maximum, aby se prosadil. Když byl mladý, neměl jiné zájmy než fotbal. Od dvanácti let byl v Ostravě a často sám. Občas u mě přespal. Když byl později na učilišti, trochu jsem ho hlídal. Ale žádné kázeňské problémy s ním nebyly.“ Někdejší ostravský útočník František Valošek, který má stříbro z olympiády v Tokiu 1964, tvrdí, že Milan Baroš je nejvýraznější osobnost v historii Baníku.

„Fotbalově to ze všech hráčů, kteří klubem prošli, dotáhl nejdále,“ upozornil Valošek, jenž byl rovněž u Barošových začátku v Ostravě, když u žáků trenérsky pomáhal Václavu Štverkovi. „Jen tak trochu jsem u toho asistoval,“ řekl skromně. „Věnoval jsme se útočné fázi, zatímco Véna měl na starosti záložní řadu a obranu.“

Když byl Baník na dně, Baroš mu pomohl

Do první ligy Milan Baroš naskočil ještě jako dorostenec v sedmnácti letech. Bylo to v listopadu 1998 proti Opavě (1:1). Ve druhém poločase ho na hřiště poslal trenér Verner Lička.

„Milanovu kariéru ale prakticky nastartoval Alois Hadamczik,“ zmínil Václav Štverka bývalého majitele klubu. „Byl to on, kdo v něm viděl perspektivu, a Ličku nutil, aby Milana stavěl. Bary už v osmnácti dělal kapitána Baníku.“

Právě Alois Hadamczik v roce 2001 prodal Milana Baroše do Liverpoolu, údajně za 200 milionů korun. „Nepustil ho do Sparty, jak se to tehdy dělalo, ale rovnou do velkoklubu,“ prohlásil Štverka.

„Fotbalově to Milan Baroš ze všech hráčů, kteří klubem prošli, dotáhl nejdále.“ František Valošek někdejší útočník Baníku

Stejně jako Valošek bere konec Barošovy kariéry v 38 letech smířlivě. „Jednou to muselo přijít. Jen škoda, že je to v takovém období, kdy Baník nehraje nic moc a Bary mu už na hřišti také moc nepomůže,“ řekl Václav Štverka.

Dodal, že se loučí poslední aktivní fotbalista z generace, která ještě na mezinárodní scéně něco uhrála. To připomněl bronz z Eura 2004, kde byl Milan Baroš s pěti góly i nejlepším střelcem celého šampionátu. „Lidi na něj chodili a on se vůči Baníku zachoval jako málokterý fotbalista. Neříkám, že by za Baník položil život, ale když byl klub na dně, vložil do něj svoje peníze,“ zmínil Štverka rok 2012, kdy Milan Baroš za milion korun koupil mistrovský dres z roku 2004. „Bary to baníkovské srdíčko má.“

František Valošek podotkl, že nejde hrát donekonečna. „Útočník je věčně pokopaný, takže i jeho zdravotní stav hrál svou roli,“ řekl Valošek. „Tak zaujatý chlap pro fotbal a pro Baník se vážně vidí jen málokdy. Složitě hledám slova, jimiž bych vyjádřil, co pro baníkovský fotbal – a nejen pro něj – udělal,“ uvedl Štverka.

Uznal, že ne všichni fanoušci měli Baroše rádi. „Ale tady u nás ano. Fandí mu každý Ostravák a ostatní v republice musejí uznat, že to fotbalista byl. Rozhodoval zápasy, dával góly, do každého zápasu dával srdce, a jestli to někdy na hřišti s agresivitou a nějakými ostřejšími slovy přehnal... Tak to je fotbal. My, co jsme ho zažili, jsme rádi, že hrál za Baník, a fandili jsme mu, i když hrál v zahraničí.“