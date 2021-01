Mně se ta hra taky nelíbila, situace řešíme naivně a špatně, řekl Kotal

Sparta vyhrála po dvou remízách s Libercem a v Ostravě, ale herně v Opavě nenadchla. Spíš naopak.

„Máte pravdu, mně se ta hra taky nelíbila,“ souhlasil Kotal na tiskovce.

Proč to herně drhlo?

Soupeř byl velmi důrazný, my jsme se už odzadu snažili kombinovat, ale spoustu přihrávek jsem zkazili, nebo prohráli osobní souboj, měli špatný výběr místa. Jsem rád, že jsme aspoň byli aktivní v útočné fázi.

Sparťanský trenér Václav Kotal.

Čím si to množství nepřesností a prohraných soubojů vysvětlujete?

Jak jsem říkal, soupeř hrál velmi důrazně a tento styl nám nesedí. Když vidíte, že jeden z nejlepších hráčů je nejmladší Vitík, tak je něco špatně. Snažíme se s hráči pracovat, někteří se nám vracejí po zranění. Dva zápasy za sebou nehrajeme ve stejné sestavě, což taky není jednoduché. Ale to nás neomlouvá, protože situace řešíme strašně naivně a špatně.

Opava byla lepší od začátku a téměř až do konce utkání. Nečekal jste, že na to hráči přece jen zareagují a hra se změní?

Chtěli jsme kombinovat, ale každá třetí přihrávka končila prohraným soubojem, nebo jsem míč sami ztratili. Nedokázali jsme se vypořádat s tím, jak nás soupeř napadal.

Už v poločase jste střídal Karabce. Kvůli čemu?

Plán byl, že Karabec bude s Dočkalem tvořit hru, ale od začátku jsme byli pod tlakem. Tak jsme to v poločase řešili tím, že tam šel Pavelka, který je víc defenzivním hráčem než Karabec. Soupeř hrál jednoduše, nakopával to na Žídka, ten hlavu vyhrál a lehce dostal míč k našemu pokutovému území. Pak už je jen otázka, ke komu se to odrazí.

Přesto jste dali tři góly a vyhráli. Našel byste ještě něco pozitivního?

Podruhé za sebou jsme vzadu uhráli nulu. Také samozřejmě věřím, že si hráči uvědomují, že proti kvalitnějšímu soupeři bychom takhle těžko mohli pokračovat. Ale taky musíme ocenit soupeře, Opava hraje o záchranu, hraje o život a nic nám nedarovala. A buď se s tím vypořádáte nebo ne.

Chválil jste Vitíka, kterému ve čtvrtek bude osmnáct. Znamená to, že se může stát pevným členem sestavy, věku navzdory?

Patřil k nejlepším hráčům, co se týče soubojů, a to je hodně důležité. Je mladý, chodí do toho. Z toho důvodu jeho hra vynikla. Ale taky chceme zakládat útoky kombinací a to se nám nedařilo. Tam to je otázka odvahy hráčů, nikdo nechce udělat chybu. Potřebujeme, aby to hráči vzali na sebe, jiná možnost není.