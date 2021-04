Trpišovský: Kvůli rekordu jsme hlavně nechtěli prohrát, do defenzivy slušné

„Chtěli jsme mít splněno a vyhrát titul, ale zároveň přiznávám, že důležitý cíl pro nás byl neprohrát, možná to tak v lize ve Slavii bylo vůbec poprvé,“ naznačil Trpišovský, jak moc on sám i celý tým kladl důraz na zápis do ligové historie.



Červenobílí neprohráli v nejvyšší soutěži od loňského března a v počtu zápasů vyrovnali i sparťanské borce ze čtyřicátých let minulého století. Velká věc.

A titul? Slavit ho mohou za týden po zápase s Plzni.

Kdybyste ale dali v Ďolíčku gól, mohli jste mít už klid.

Chtěli jsme mít splněno a poslední krok udělat na hřišti. Příští týden to teoreticky může dopadnout i bez nás. Na druhou stranu, už ve středu nás čeká od dvou odpoledne důležitý pohárový zápas v Olomouci, tady jsme končili pozdě večer, takže je možná dobře, že bude teď víc prostoru na přípravu.

Na Bohemians jste neskórovali podruhé za sebou. Čím to?

Byl to hodně náročný zápas na složitém terénu. Domácí měli jako vždycky určitou výškovou a soubojovou převahu, hodně nás napadali a první půle pro nás byla složitá. Kazili jsme, měli spoustu ztrát v křídelních prostorech, nedařilo se nám dostávat za obranu. Podprůměrný výkon.

A ve druhém poločase?

Zlepšení v mezihře, vytvořili jsme si šance, které jsme bohužel neproměnili. Do defenzivy jsme zápas zvládli slušně, ubránili jsme i standardky, v ofenzivě nám ale něco chybělo. Soupeř čekal podobně jako v minulé sezoně na naše chyby v rozehrávce, tomu jsme se chtěli vyhnout a hru jsme zjednodušili. Jsem rád, že jsme to vzadu uhráli, nejhorší varianta by byla tady prohrát gólem po nějaké standardce...

Chyběl nemocný Provod hodně?

Byla to velká komplikace, dvojitá. místo Lukáše šel do hry Nico, kterého jsme si chtěli původně nechat čerstvého na středu. Lukáš měl rýmu a cítil se dost slabý, proto jsme se v den utkání domluvili, že nenastoupí.

A co další absence? Vrátí se někdo ze zraněných do nejbližších zápasů s Olomoucí a Plzní?

Teoretická šance je u Olayinky a Lingra. Oba jsou v lehčím tréninku a je to na jejich pocitu, kdy budou bez bolesti. Ve středu nebo v neděli by mohli být nachystaní.