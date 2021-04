Rekord docení časem, ale titul chtěli slávisté hned. Mrzí nás to, tvrdí

K definitivnímu stvrzení první příčky potřebovala v neděli vyhrát, ale na Bohemians (0:0) získala nakonec pouze jeden bod.

Červenobílým nestačila bezgólová remíza jako před dvěma lety v Ostravě.

A tak i letos mohou prožít podobné vyvrcholení jako v minulé sezoně: všechno je připraveno na oslavy po domácím utkání s Plzní. Před rokem ho rozhodl jediným gólem záložník Petr Ševčík, v neděli už Slavii stačí i remíza.

Nebo bude jásat už dřív díky ztrátě Sparty, která nastoupí v Liberci?

„Chtěli jsme si to uhrát sami a na hřišti,“ mrzelo kouče Jindřicha Trpišovského po utkání na Bohemians, i když zároveň připustil, že remízu vzhledem k prodloužení série neporazitelnosti bere.

Slavia totiž natáhla šňůru duelů bez porážky na jedenačtyřicet zápasů a zlomila rekord platný dlouhých sedmdesát pět let.

„Ale u mě spíš převládá zklamání, chtěli jsme to už dotáhnout k titulu,“ řekl po nedělní remíze Lukáš Masopust. „Zpětně to asi budeme hodnotit dobře, je to krásné, ale rekord doceníme až časem,“ myslí si slávistický záložník či obránce.

Právě on měl v Ďolíčku proti Bohemians velkou příležitost, po přihrávce Tecla běžel z pravé strany sám na bránu. Střelu si rozmyslel a chtěl nahrávat zpátky.

„A nakonec jsem balon vůbec netrefil,“ litoval. „Byla to asi naše největší šance, mrzí mě to.“

Slavia teprve pošesté v sezoně nevyhrála a podruhé nevstřelila gól. Zbylých třiadvacet utkání však zvládla, a proto má na prvním místě tabulky obří šestnáctibodový náskok.



Ještě jeden rekord Slavie Server CSFOTBAL na twitteru upozornil, že Slavia vytvořila nejdelší sérii bez porážky i na hřištích soupeřů - dvacátým zápasem v řadě překonala 19 utkání Sparty (1943-46) i svých vlastních (2016-17). Rekord na domácím hřišti drží Trnava - 89 zápasů z let 1968-74 (Slavia aktuálně 47 - čtvrtá nejdelší).

Druhý Jablonec už červenobílé ohrozit ani matematicky nemůže, to třetí Sparta, která má o jedno utkání méně, by to teoreticky ještě zvládnout mohla, i když je to samozřejmě naprostá fantasmagorie.

Mimochodem, právě Sparta jako poslední tým v Česku dokázala získat mistrovský titul pět kol před koncem. V roce 2005 jí ho přihrála Slavia, která tehdy porazila Teplice.

I tentokrát může slávistické oslavy odstartovat výsledek cizího zápasu, jakkoli by si v Edenu přáli, aby mistrovskou radost odšpuntoval sami.

Povede se to? S Plzní hrají v neděli od 19.30.