Jsme gambleři. Když fotbalový adrenalin nahradí poker či ruleta

V otevřené zpovědi pro Magazín MF DNES se mimo jiné dočtete, kolik v kasinech vydělal, co ztratil, jestli se zadlužil a jak vypadá život v psychiatrické léčebně mezi narkomany a alkoholiky.

Jak se v Bohnicích léčil ze závislosti

„V pavilonu jsme byli komunita pětadvaceti lidí, z nichž každý měl svůj příběh a svou funkci. Já byl sporťák. Ráno jsem měl na starosti rozcvičky. Dvacet minut. Předpažit, upažit. Ale představte si feťáka, který si deset let píchá do žíly, jak se chce ohnout.“

Jak procitl

„Když se probouzíte v zatuchlých pokojích a za okny, které mají mříže, poznáte sami sebe.“

Jak se mu rozpadlo manželství

„Přestali jsme si navzájem důvěřovat. A moje závislost v tom určitě hrála roli.“

Jak se sází

„Bohužel vím, že v tom zdaleka nejedu sám. Odhadem osmdesát procent fotbalistů sází, možná i víc. Polovina z nás chodí do kasina. Za zábavou, za adrenalinem. Jsme prostě géčka. Gambleři.“

Jak abstinuje

„Na prvním tréninku jsem poprosil spoluhráče: Kluci, už mě nikdy nezapojujte do žádných her. Nikdy! Žádné trefování břevínek o tatranky, penalty o kolu. Ani bago jsem nehrál, když bylo v sázce, že nejhorší musí zaplatit pade do kasy.“

Jak chce žít dál

„Umím kopat do míče a trochu německy. Víc nabídnout neumím. A to je problém většiny ligových fotbalistů. Po třicítce finito a nic nejste. Budu rozesílat životopis a doufat. Ale přežil jsem horší věci.“