Teplický trenér Kučera uklidňuje skláře: Hlavně se z toho nepodělat

„Důležité je nepodělat se z toho, zmobilizovat síly a jít dál,“ burcoval porážkou otřesené mužstvo trenér Radim Kučera. „Pořád máme náskok, i když se ztenčuje, a zbývá dost zápasů. Musíme šlapat!“

Když v týdnu Teplice postoupily přes Mladou Boleslav do semifinále poháru po výhře 2:1, zdálo se, že už šlapou. Zdání klamalo. V následné ligové bitvě se karty obrátily - a ve veledůležitém duelu slavili hosté.



„Ve středu jsme na těžkém terénu chtěli hrát za každou cenu fotbal a doplatili jsme na to, takže v lize jsme to chtěli zjednodušit. A poprvé v sezoně jsme nastoupili na dva útočníky,“ říkal jeden z nich, boleslavský Jiří Klíma. On i jeho parťák Škoda dali po gólu.



Změna stylu soupeře byla podle trenéra Kučery rozhodující: „Ne to, že bychom se my tak rapidně zhoršili. Jednoduchost Boleslavi, která nasadila úplně jiné typy hráčů, vyšší, nám dělala problémy.“

Přitom skláři začali ideálně, po exkluzivním akrobatickém voleji Žitného vedli. Jenže jen pět minut nato po ztrátě ve středu hřiště z brejku udeřil Zmrhal a po pauze už hru ovládli hosté. Klíma se trefil hlavou zblízka zkraje 2. půle, Škoda v jejím závěru stejným způsobem. Mezitím ještě Teplice dvakrát zachránilo břevno.

„Gól na 1:2 nás znervózněl, neměli jsme se o co opřít. Boleslav pak už dobře bránila a nemohli jsme se tam dostat,“ želel Kučera, jehož celek inkasoval 56 gólů, nejvíc v lize.



Nemohl využít armádu absentérů, kromě vykartovaného Jukla chyběli marodi Shejbal, Mareš, Vondrášek, Macej, Řezníček, Němeček, Mazuch a Heidenreich. Po uzdravení už alespoň na chvíli naskočili Radosta s Fortelným. V závěru nastoupil exkapitán Ljevakovič a 300. zápasem v lize vstoupil do Klubu legend.

„Nemůžu říct, že by tým nechtěl, to vůbec. Odpracoval to solidně. Ale bylo tam hodně mladých kluků a jen tři třicátníci. I zkušenosti hrají roli,“ uvědomuje si teplický trenér. „Podívejte na Boleslav. Zmrhal má jméno, Matějovský taky, Škoda, Ladra, Takács. Jsou to kapacity. Naši kluci proti nim sbírají zkušenosti, rvou se s tím dobře. Ale věřím, že zkušení se uzdraví, začnou se v týdnu zapojovat a budeme body sbírat.“

Se Shejbalem a talentem Heidenreichem už počítat nemůže. „Zkraje týdne po kontrolách uvidíme, co dál, kdy se připojí třeba Vondrášek, Mareš; ten nám jako nejlepší střelec chybí. V útoku hraje krajní záložník Vukadinovič a poslední dva zápasy se s tím pere statečně.“

Statečnost bude potřeba, Boleslav skláře poslala místo sebe na 15. místo. A šestnácté Brno se dotahuje, vyhrálo 2:0 v Českých Budějovicích. „Situace se zkomplikovala,“ chápe Kučera. „Chtěli jsme to urvat, i při remíze bychom měli lepší vzájemnou bilanci s Boleslaví. Ale to byly jen kalkulace, rozhoduje se na hřišti.“ V sobotu to bude na olomouckém.