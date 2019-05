Konečně jsme se cítili jako rodina. Blamáž sezonu zkazila, zní z Teplic

„Budeme se snažit tu blamáž napravit,“ slíbil na klubovém webu bek Tomáš Vondrášek. Semifinále skupiny o Evropu je ztracené, Teplice by musely zápas s výkopem v 15 hodin vyhrát venku 9:1 nebo víc. Nejen v současném rozpoložení nesmysl.

Mladá Boleslav vs. Teplice Online reportáž v neděli od 15 hodin

„Psychicky jsme na tom špatně. Musíme teď sebrat všechny morální síly, abychom utkání zvládli se ctí. Bude to velice těžké,“ chápe Vondrášek. Odveta je tak trochu i dalším trestem za propadák, tým už přišel o půl květnových výplat, o případné prémie za odvetu i o část dovolené.

Vondrášek apeluje: „Musíme se k tomu postavit čelem. Nikdo za nás neodčiní to, co se stalo na hřišti. Každý v klubu, nejen hráči, teď musí dělat všechno pro to, aby se mohl na sebe podívat do zrcadla a do očí všem, kdo jsou v Teplicích.“

Srdcaře kolosální výbuch ranil. „S příchodem nových trenérů jsem po dlouhé době cítil, že jsme jedna velká rodina, atmosféru jsme měli fantastickou, ale teď jsme si tím koncem zkazili celou sezonu. Bude trvat dlouho, než získáme důvěru fanoušků a než si vylepšíme kredit,“ mrzí ho. „Každý se musí zamyslet nad tím, co pro úspěch dělá. Jak my na hřišti, tak i lidi okolo nás. Podle mě máme na co navazovat, v sezoně jsme zažili hezké chvíle.“

Jenže finiš sezony vrhnul na skláře špatné světlo. „I přes dovolenou budeme mít v hlavách to, že jsme zklamali fanoušky a trenéry. Jsme rádi, že se za nás postavil fanklub, že nám dál věří. Ale bude nás stát spoustu sil, aby nám věřili i ostatní fandové,“ uvědomuje si Vondrášek.

„Od trenérů máme první poslední. Nevím, koho jiného si tu přát, jsou to muži na svém místě. Umí to odlehčit, pochválit mladého i starého, být přísní i konkrétní. Bohužel se nám v posledních sezonách stává, že závěr zkazíme, a nahráváme veřejnosti, aby si o nás myslela různé věci. Musíme udělat všechno, aby se to neopakovalo!“