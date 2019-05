Teplice usilovně shánějí posily. Pátrají po nich i ve Španělsku

S klikou Teplice uhájily účast ve skupině o Evropu, ale v úvodním zápase semifinále play off s Mladou Boleslaví se v pátek ztrapnily potupným domácím debaklem 0:8.

Pro vedení sklářů to je memento. Už v závěru základní části tým čtyřikrát v řadě nedokázal vyhrát v době, kdy měl potvrdit účast v desítce. I kvůli úzkému kádru a zraněním, nakupeným v nevhodný čas.

Ředitel Hynek ještě před pátečním výbuchem v rozhovoru pro klubový web tvrdil: „Kádr není nejširší, to víme už od zimy, kdy odešli stoper Král a útočník Vaněček. Snažili jsme se tým posílit, i když ta hlavní obměna měla přijít na řadu v létě. Chtěli jsme hlavně posilu do útoku, ale vyvinulo se to tak, že ceny, za které nám byli hráči nabízeni, nebyly v našich možnostech. Nebo jsme úměrně k jejich kvalitám tolik peněz za ně nechtěli dát. A také jsme se nedohodli.“

Se Spartou vedení Teplic jednalo o Pulkrabovi a Drchalovi. „Řešil to sportovní úsek. Sparta nakonec řekla, že ani jednoho neuvolní. Drchal se do sestavy dostal, ale Pulkrab skoro nehrál,“ řekl Hynek.

Rozpočet klubu je prý stabilní a naplněný, Teplice mluví o 80 milionech korun. „Ale nemáme na to, abychom kupovali hráče za 10 milionů.“ Větší třesk v kádru má přijít v létě. A nejen kvůli páteční blamáži.

„Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek mapuje hráče v tuzemsku i v zahraničí, na západě i na východě. Například dvakrát jsme byli ve Španělsku sledovat hráče z nižších soutěží. Jsme v kontaktu s manažery, hráče sledujeme pomocí moderních aplikací. A řešíme i české fotbalisty,“ prozradil Hynek.

Podle něj není nákup posil závislý na prodeji teplických hráčů. „Prodej teď žádný neřešíme. Ani na Horu nabídku nemáme, Jakub navíc prodloužil smlouvu, takže by to muselo být velmi zajímavé i pro klub,“ nadhodil ředitel. „Potřebujeme hlavně někoho přivést, obměnit to, kádr provětrat.“

S tím souzní i sportovní šéf Štěpán Vachoušek. „Pokud má regionální klub zraněné tři čtyři důležité hráče, těžko se nahrazují. Ani Sparta, Plzeň nebo Slavia nedokážou plnohodnotně nahradit své klíčové muže. Přesto chceme vybudovat větší konkurenci, abychom neměli v novém ročníku problémy,“ plánuje Vachoušek. „Víme ale, v jaké jsme finanční situaci, co si můžeme dovolit, že to není na rozhazování. Jedním z řešení jsou hostování s opcí.“

A kde sehnat střelce? To bude největší svízel, chápe Vachoušek: „Každý ví, a je to bolest většiny českých klubů, že nám chybí gólový útočník. Pokud se objeví, tak za velkou cenu, nebo je dobře placený. S tímto má problém většina klubů, od 6. místa dolů snad všechny. Proto se díváme spíš do ciziny.“