Poznar: Ze zápasu jsme měli vytěžit více, ale bod ze Sparty bereme

„Ze zápasu jsme měli a mohli vytěžit více. Ale tím, jak se vyvíjel, má i bod hodnotu,“ připomněl zlínský útočník, že hosté na pražské Letné v hektickém utkání dvakrát prohrávali a Matějov podruhé srovnal v 90. minutě.



Paradoxně více gólových příležitostí jste měli do vyloučení. Čím si to vysvětlujete?

S úvodem jsme se vypořádali lépe. Sparta byla zranitelná. Ze tří takových šancí musíme dát minimálně jeden gól. Tohle si vyčítáme. V přesilovce jsme měli být nebezpečnější. Ale i tak jsme si vypracovali dost šancí. Na druhou stranu Sparta také zlobila. Remíza není ztráta. Plusový bod bereme.

Jak vám bylo na střídačce v 88. minutě, kdy domácí dali na 2:1?

Cítil jsem frustraci. Za dvě minuty ji ale vystřídala euforie. Vezeme bod, určitě má svoji cenu.

Souhrn 23. ligového kola

Věřili jste si na Spartu i po dvou porážkách? Vnímali jste, že jí chybí sebevědomí?

Jsou pod obrovským mediálním tlakem. Chtěli jsme toho využít a do určité míry se nám to povedlo. Věřili jsme, že bychom mohli uhrát bod. Nicméně pořád je to Sparta, velký klub. Proto jsme měli určitý respekt.

Sudí Orel vyloučil Mandjecka až na doporučení VAR. Jak jste situaci viděl vy?

O červené kartě jsem byl hned přesvědčený. Míč jsem si dal hlavou dobře, asi bych hned střílel. Rozhodčí, který pískal výborné utkání, říkal, že jsem byl moc z úhlu a že mu to nepřišlo jako jasná gólová situace. Po zhlédnutí videa se myslím rozhodl správně.

Při gólové akci jste se dostal do úhlu, i tak jste přesně zakončil.

Pochválím Petra Jiráčka, který mi dal hezký balon. Propadl mezi mě a brankáře, takže bylo dobře, že jsem ho netrefil hned z jedničky. Skočil a z úhlu jsem ho umístil dobře. Je to můj první soutěžní gól na Spartě. Jsem za něho rád, navíc vedl k bodovému zisku.

Celkově na tom ale nejste pořád dobře, že?

Nebudeme si nic nalhávat. Situace je dole nepříjemně otevřená. Bude záležet na našem rozpoložení, na našich výkonech. Musíme pilně trénovat a přenést to do zápasů, abychom nemuseli týmy pod námi řešit. Chceme předejít větším starostem.