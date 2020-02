Sparťan Hašek je v béčku, Kozák se zranil a Drchal má novou smlouvu

Fotbalová Sparta se na jarní sezonu už osmý den chystá ve Španělsku.

Po dvou porážkách 1:2 v přípravných zápasech s tamní Marbellou a norským Bodo/Glimt ji ve čtvrtek čeká generálka na ligu proti Malmö FF.

V sobotu nad ránem se výprava vrátí do Prahy.

Co všechno se během uplynulých dnů ve Spartě událo?

Martin Hašek. Čtyřiadvacetiletý středopolař se minulé pondělí nedostavil k odletu na soustředění.

Následně mu klub přes agenta Orhana Dumanjiče oznámil, aby se připravoval s rezervou, kterou vede trenér Václav Kotal.

„Je v tréninkovém režimu s B-týmem,“ poznamenal sparťanský mluvčí Ondřej Kasík.

Hašek trénuje v béčku od středy, k víkendovému přípravnému utkání nenastoupil.

Svým neobvyklým jednáním před odletem na soustředění dal najevo, že ve Spartě nechce být, byť tam přestoupil teprve před rokem a na podzim patřil k nejvytíženějším a nejproduktivnějším hráčům.

Touží odejít do zahraničí, ale izraelský Maccabi Haifa ani případní další zájemci oficiální a zároveň adekvátní nabídku Spartě nepředložili.

Těžko si v současné době představit, že by se Hašek vrátil mezi spoluhráče do áčka. Sparta se jednání o přestupu bránit nebude, ale Haškovi dala najevo, že ho pustí jen za určitých podmínek.

Libor Kozák. Dosavadní útočník číslo jedna má zdravotní trable. Během tréninkové zátěže na soustředění ve Španělsku dostal zánět v kotníku, který měl v minulosti vážně zraněný. Jelikož by stejně nemohl ve čtvrtek proti Malmö nastoupit, odcestoval do Česka, kde podstupuje podrobná vyšetření.

„Je lepší, aby se to v Praze zkontrolovalo a přesně se určilo, jak postupovat dál, abych se uzdravil co nejrychleji. Mrzí mě, že tady s klukama nemůžu být dál, ale je lepší teď udělat maximum, abych byl na ligu fit. Radši přijít o pár dní soustředění než o týden v lize,“ citoval Kozáka klubový web.

Václav Drchal. Nadějný útočník se Spartou prodloužil smlouvu do léta 2023.

„Jsem za to moc rád. Po mém delším zranění je to motivace do další práce a k tomu, abych teď ukázal, že jsem zpátky v dobré formě,“ řekl Drchal po klubový web. „Přeju si, abych byl v plné kondici a ukázal, že patřím do Sparty a třeba i do základní sestavy.“

Dvacetiletý útočník od února 2018 odehrál třináct ligových zápasů, dal čtyři góly, ale také dvakrát utrpěl vážné zranění kolene.

Poslední utkání odehrál v květnu 2019 proti Liberci. Po operaci rehabilitoval, v posledních týdnech už trénuje, byť do žádného z přípravných zápasů nezasáhl.

Trenér Václav Jílek. V prvních dnech soustředění ve Španělsku skolila hlavního kouče viróza, obě přípravná utkání proti Marbelle i Bodo/Glimt vedli asistenti Michal Horňák s Jiřím Saňákem. O víkendu však už Jílek byl zpátky na hřišti.