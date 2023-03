Konec bojkotu. Kotel se vrací, Sparta má program pro problémové fanoušky

Sparta umožní příznivcům, kteří dostali trest zákazu vstupu na domácí utkání, dřívější návrat, pokud splní stanovená kritéria.

Od 1. července se provinilci budou moci přihlásit do programu, po jehož absolvování klub rozhodne o případném zkrácení původního distancu až o 70 procent původní délky.

„Práce s fanoušky je pro klub prioritou, záleží nám na komunikaci s naším publikem. V případě rizikového jednání na tribunách přistupujeme k represivním krokům, zároveň ale budeme poskytovat možnost se na stadion vrátit. Domníváme se, že jsou v našich řadách fanoušci, kteří si zaslouží druhou šanci,“ uvedl sparťanský generální ředitel František Čupr.

Právě zákazy vstupu vedly nejhlasitější sparťanské příznivce, ty ze sektoru ultras, ke zmíněnému bojkotu. Zahájili ho v listopadu přerušením duelu se Slováckem, trávník na protest zaházeli světlicemi a dělbuchy, pak postupně opustili svá místa.

Zbytek publika se proti nim postavil a ve zbytku duelu vytvořil víc než důstojnou kulisu.

Od té doby byl kotel prázdný, to se brzy změní. Skupina „Letenští“ se na tribunu za bránou vrátí na domácí duel 25. kola Fortuna ligy s brněnskou Zbrojovkou. Oznámila to na svých kanálech poté, co se v týdnu poněkolikáté setkala s vedením klubu a byla seznámena s programem pro fanoušky se zákazem.

Do programu se můžou zapojit ti, kteří v té době budou mít první zákaz vstupu na Letnou. Naopak do něj nesmějí vstoupit příznivci, kteří svým jednáním ohrozili zdraví jiného člověka nebo mu způsobili zdravotní újmu či se dopustili rasismu.

Účast je dobrovolná. Podmínkou je uhrazení smluvní pokuty, pokud ji fanoušek obdržel. Opakované zařazení do programu není možné, rovněž nelze zkrátit doživotní zákaz. Žádost každého příznivce posoudí klub, který může fanouška vyřadit z programu i v jeho průběhu.

Program bude vystavěn individuálně podle toho, čeho se daný příznivec konkrétně dopustil. Absolvuje školení, například zdravotní kurz, přednášky nebo dobrovolnické práce. Po dobu programu mu budou udělovány kredity. Klub, který zaplatí většinu nákladů programu, potom účast vyhodnotí a fanouškovi může být zkrácen trest.

Sparta se mimo jiné inspirovala nizozemskými kluby. „Jde o koncepční krok, který jsme konzultovali se zahraničními kluby, které patří mezi špičku v práci s diváky. Stanovili jsme si dva cíle: za prvé chceme i skrze tento program a edukaci nadále pracovat na celkovém zlepšení bezpečnosti na stadionu. Za druhé chceme dát publiku najevo, že umíme projevit empatii, když fanoušek udělá chybu, má zájem ji napravit a nadále chce podporovat klub přímo z tribuny,“ prohlásil ředitel komerčního úseku Tomáš Křivda.

Na Spartu na Letné přišlo v sezoně průměrně 12 678 diváků, což ji v žebříčku návštěv řadí hned za vedoucí Slavii. Po zmíněném duelu se Slováckem bylo na Českých Budějovicích bez kotle 13 269 fanoušků, na začátku jara proti Mladé Boleslavi 10 333 platících, 10 917 na Jablonec a naposledy 12 122 na Teplice.