Napadli mě fanoušci Sparty, říká vozíčkář. Incident řeší liberecký Slovan

K napadení vozíčkáře údajně došlo ve středu večer po fotbalovém zápase, ve kterém domácí FC Slovan Liberec podlehl pražskému celku AC Sparta Praha.

Liberecký vozíčkář, který si nepřál zveřejnit své jméno, ale redakce ho zná, se po penaltovém rozstřelu vracel do Jedličkova ústavu. Během cesty se na chvíli zastavil, aby si ulevil.

„Když jsem vstával z elektrického vozíku, abych se mohl opřít o dveře a vyčůrat, přepadli mě nečekaně zezadu. Mám pohmožděná žebra a naražený loket,“ vysvětluje muž.

Dva agresoři ho z vozíku shodili a následně utekli. „Deset minut jsem se sbíral ze země a nevěděl jsem, která bije,“ vzpomíná vozíčkář, který by údajně pachatele dokázal popsat.

Podle něj se jednalo o fanoušky Sparty Praha. „Byli to hooligans ze Sparty. Nejspíš si mě vyhlídli už na zápase. Kámoška tam prodává klobásy, a tak mě pustila dopředu. Někdo ji tam začal urážet.“

Na policii se neobrátil

Když se handicapovaný muž vrátil domů, prohlédla si jeho zranění noční zdravotní služba. „Řekla mi, ať to zatím nechám být. Když to bude po týdnu ještě bolet, tak mám jít na tejpy k sestrám.“

Policii incident neohlásil, neboť se domnívá, že by se pachatele stejně nepodařilo vypátrat. „Byla tma a v Jedličkově ústavu stejně nejsou kamery,“ domnívá se.

Na policii se neobrátil ani Jedličkův ústav, jehož je vozíčkář klientem. „Vím o tom od toho člověka, ale z jeho strany jsem nebyl požádán o spolupráci,“ říká ředitel ústavu Vladimír Ptáček.

Napadený muž je podle něj svéprávný a policii mohl zavolat sám. „Noční služba nepochybila, vyhodnotila to v pořádku. Kdyby si zranění vyžádalo ošetření, tak je pak postup jasně daný a přivolala by se policie. Ale v téhle rovině je to čistě na něm.“

Policejní mluvčí Vojtěch Robovský potvrdil, že se zatím skutečně nikdo na policii neobrátil. „Na linku 158 jsme neměli oznámenou obdobnou událost a v rámci opatření, které probíhalo v souvislosti s fotbalovým utkáním, jsme takový incident nezaznamenali,“ upřesňuje Robovský.

Událostí se ale zabývá domácí klub FC Slovan Liberec. „Jsme s tím mužem v kontaktu, byť to bylo mimo stadion, kde bychom mohli jakkoliv zasáhnout nebo tomu předejít. Rádi bychom mu to nějakým způsobem vykompenzovali,“ naznačuje mluvčí klubu Tomáš Čarnogurský.

O události ví i AC Sparta Praha. „O údajném incidentu jsme se dozvěděli od Slovanu Liberec, se kterým jsme nadále v kontaktu a čekáme na další vývoj,“ míní Ondřej Kasík, mluvčí AC Sparta Praha. Upozorňuje, že klub jako akciová společnost nemůže na vlastní pěst pátrat po údajných pachatelích.

Napadeného muže aktivita domácího klubu potěšila a už vyhlíží další zápas. „V neděli jdu zas. I když jsem byl v šoku, nic mě neodradí,“ dodává.