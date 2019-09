Mešanovič a tragická penalta. Odvolat ho od ní mě nenapadlo, řekl trenér

„Málem jsme o vítězství přišli, naštěstí to nedal,“ oddychl si po utkání 11. kola nejvyšší soutěže slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Byl to pozoruhodný moment. Mladá Boleslav v závěru nastaveného času sahala po bodu. Lukáš Budínský si připsal první střelu hostí na bránu, jeho pokusu ale předcházel nedovolený zákrok Jaroslava Zeleného na Antonína Křapku, který odhalilo video.

Penalta!

A míče se k údivu přítomných chopil Mešanovič.

Bosenský útočník na Slavii kopal do února tři roky, fanoušci ho zbožňují. „Me-ša-no-vič!“ bouřily tribuny několikrát během zápasu.

Proto překvapilo, že by právě on, ještě před Tribunou Sever, kde sídlí slávistický kotel, měl ligovému lídrovi sebrat dva body.

Taky nesebral, penaltu kopl prachbídně.

Ochozy hlasitě pískaly, když se k balonu rozbíhal. A propukly v jásot, když jej poslal nad bránu.

„Byla ve mě malá dušička, protože penalty většinou dává. Trefuje to do šibenice, v téhle sezoně proměnil s Příbramí i proti Spartě... Ale myslím, že k tomu přispěli i fanoušci. Osmnáct tisíc na ligovém zápase, to je fantastické,“ uvedl Trpišovský.

Mešanoviče mezi novináře odmítli přivést, hostující trenér Jozef Weber mu ale selhání nezazlíval.

A potvrdil, že devětadvacetiletý forvard byl na pokutový kop určený.

„Byli dva - Muris a Budínský. Odvolat od penalty hráče, který nám z penalty rozhodl utkání se Spartou, je složitý a ani mě to nenapadlo. Důvěřuju hráčům. Měli jsme dva osvědčené exekutory, vzal si to Muris,“ pravil Weber.

Vzápětí se mladoboleslavský kouč zamyslel nad tím, zda přeci jen Mešanovič neměl přenechat penaltu Budínskému. Okolnosti s bosenským střelcem evidentně zamávaly. Během pár sekund z miláčka publika vyvrhelem, pískot diváků byl nesmírně silný.

„Jestli to pro něj bylo složité, tak to má vyhodnotit. Ti hráči jsou dostatečně zkušení. Kdyby přišel před zápasem a řekl: budou mě tu vytleskávat, penaltu tu nechci kopat, tak bych to řešil. Ale neřekl mi to, tak nebyl důvod,“ vysvětloval Weber.

„Muris navíc ze Slavie neodcházel úplně nadšený, většina hráčů se chce bývalým klubům v uvozovkách pomstít, nevidím důvod, proč by nešel kopat. Ale samozřejmě nás výsledek mrzí, už dlouho jsme nebyli tak blízko bodu ze Slavie jako teď,“ dodal.