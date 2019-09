Nejdřív chorály, pak pískot. Divíte se, že Mešanovič nedal na penaltu?

Šli byste proti kamarádům kopat penaltu? Za stavu 0:1? V nastaveném čase? Na stadionu, kde jste odehráli tři roky, kde vás mají rádi a i jako soupeře vás dlouhé minuty vyvolávají?

Muris Mešanovič šel, troufl si.

VIDEO: Muris Mešanovič o nepovedené penaltě

Ale balon místo do sítě napálil vysoko na Tribunu Sever, která hned spustila známý oslavný chorál.

Me-ša-no-viiič, lalalalalalala!

Dřív ho bosenský útočník tak rád poslouchal, jenže v sobotu měl nádech posměšku. Mešanovič už od února neválčí za fotbalovou Slavii, ale za Mladou Boleslav. A když slyšel, jak ho Eden ironicky oslavuje, raději by si snad cestou do kabiny zacpal uši.

Místo remízy 1:1 se do ligové tabulky započítá vítězství Slavie 1:0 - deváté z dosavadních jedenácti kol. I s trochou štěstí si slávisté drží na čele náskok, který po nedělní výhře Plzně nad Spartou činí tři body.

A Mešanovič, velký oblíbenec spoluhráčů, trenérů i fanoušků, je po sobotním večeru ve Vršovicích ještě o něco oblíbenější.

Když se rozhodl, že půjde kopat, dostal sám sebe do schizofrenní situace. A stejně museli ten okamžik vnímat i fandové Slavie. Během utkání několikrát skandovali jméno bosenského střelce, najednou stáli proti němu.

Přiložili prsty ke rtům a spustili ostrý hvízdot. Takový, ze kterého vám zaléhají uši. Takový, který vás zasáhne a rozhodí.

Kdo by tak tíživou atmosféru ustál? Mešanovič náročný psychotest nezvládl, ač platí za kliďase.

Zatímco naštvaně schovával hlavu pod dres, rozhodčí Marek zápas ukončil. Slávisté juchali, jejich bývalý parťák všem rychle podal ruce a pak mazal do kabiny. Tam si se spoluhráči a koučem Weberem mohl vysvětlit, proč šel kopat zrovna on.

„Muris byl jedním ze dvou určených. A odvolat od penalty hráče, který nám z penalty rozhodl utkání se Spartou, je složité. Ani mě to nenapadlo,“ vyprávěl po utkání Weber. Ale pak se přece jen ještě zamyslel: „Jestli to pro něj bylo složité, tak to má vyhodnotit. Kdyby včas přišel a řekl: Budou mě tu vytleskávat, penaltu tu nechci kopat, tak bych to řešil.“

Pravda je, že nebyl důvod o Mešanovičovi pochybovat. Je ve formě, pálí mu to, Boleslavi splácí důvěru, kterou do něj v zimě vložila.

VIDEO: Trenér Trpišovský komentuje výhru nad Mladou Boleslaví

Vytvořil mimořádné duo s ruským kanonýrem Komličenkem - za jedenáct kol se tihle dva podělili o třináct gólů. Mešanovič jich stihl šest, k nim přidal ještě tři asistence.

I díky němu se na Boleslav hezky dívá, spolu se Slavií nastřílela nejvíc branek v lize - třiadvacet.

Jenže když měla přibýt čtyřiadvacátá - a hodně důležitá - skromný Bosňan selhal.

„Byla ve mně malá dušička, protože Muris penalty většinou dává,“ přiznal po zápase slávistický kouč Jindřich Trpišovský. „Trefuje to do šibenice, v téhle sezoně proměnil s Příbramí i proti Spartě... Myslím, že tentokrát k tomu přispěli i fanoušci.“

Těch přišlo do Edenu přes osmnáct tisíc, zatím nejvíc v sezoně. Viděli, jak jejich tým skvěle začal a soupeře trápil rychlými kombinacemi, ale také jak zahazoval šance a v závěru se o vítězství třásl.

VIDEO: Trenér Weber uznal porážku na hřišti soupeře

Jenže současná Slavia je tak rozjetá a v takové pohodě, že i zápasy, v nichž má namále, zvládá. Do podobné šlamastyky jako proti Boleslavi se dostala už ve třetím kole v domácím zápase s Olomoucí, kdy také čelila penaltě v nastaveném čase: tehdy ji zachránila tyč.

Ted měla kliku znovu.