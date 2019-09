Penalta? Byla ve mně malá dušička, připustil Trpišovský. Mrzely ho šance

„Měli jsme šance. Ale bohužel jsme nevolili správná řešení. Boleslav byla živější v pohybu a svým kolektivním výkonem si nárokovala to, že může vyrovnat,“ hodnotil Trpišovský.

Což se málem i stalo, kdyby Mešanovič proměnil pokutový kop.

Byla ve mně malá dušička. Navíc víte, že je to poslední kop v zápase. Muris už letos penalty kopal a dával je, většinou do šibenice. Ale myslím, že k tomu, že tentokrát nedal, přispěli i fanoušci. Osmnáct tisíc na ligovém zápase, to je fantastické.

Podobný průběh měl i zápas proti Olomouci.

Asi ano, i když teď jsme hráli lépe. S Olomoucí to bylo syrové, nepřesvědčivé. Teď byl výkon jiný, měli jsme spoustu šancí. Ale potom tou penaltou to bylo podobné.

Čím to je? Nechybí Slavii útočník, který by se trefoval pravidelně?

Náš styl je takový, že máme hodně střelců, není závislý na jednom útočníkovi. Ve stylu, jaký hrajeme, je těžké, aby dal útočník 15 gólů za sezonu. Ale samozřejmě bychom si to přáli. Máme čtyři útočníky, každý si něčím prošel… Věřím, že tito kluci mají přínos a že nějaký hráč se přehoupne nad 10 gólů.

Po 45 minutách jste střídali Kúdelu. Proč?

Dohrával zbytek prvního poločasu s problémem na noze. Vygradovalo to tak, že by nebyl schopný podat stoprocentní výkon. Bylo to nakopnutí ze souboje, které postupně otékalo. Půjde na vyšetření a uvidíme, jak to bude. Coufal byl také pokopaný. Budeme se modlit, aby byli v pořádku.

Co jste říkal na výkon Olayinky?

Je to mladý hráč, potřebuje hrát pravidelně. Myslím si, že mu možná pomohl odchod Zmrhala, protože ví, že bude hrát. Má technické nedostatky, ale vynahrazuje to tím, že běhá a pracuje. Tyhle hráče máme rádi, kteří pracují pro tým. Je na něj spolehnutí, má skvělou kondici, ale musí se zlepšovat ve fotbalových věcech.

Co čekáte od středečního zápasu proti Dortmundu?

Kvůli jejich stylu to bude pro nás asi nejhorší soupeř z těch tří. I když možná na Nou Campu změním názor… Někdo mi říkal, že hrají stejný styl jako my, ale pětkrát lépe. Jsou to ale také paliči. Bude to jiný zápas než v Miláně. Strašně náročný, ale to jsou v Lize mistrů všechny. Těšíme se na to.